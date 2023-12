Grande Fratello, Perla e Mirko si "lasciano" in diretta: "Non può esserci altro tra noi"

Nel video in alto, il confronto tra Perla e Mirko

Il Grande Fratello torna a parlare di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dando vita a un confronto definitivo nella Casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini inizia a raccontare la storia dall'inizio, o meglio da quanto accaduto tra i due ex innamorati a Temptation Island. Tanti i video mandati in onda - in uno sentiamo dire a Mirko che voleva chiederle di sposarlo - con il quali si cerca di fare chiarezza su chi abbia ragione e chi no, ma ciò che colpisce è il modo in cui i due giovani chiudono l'intera questione.

Il confronto

Durante il confronto, il conduttore parte dal desiderio di Mirko di creare un futuro con Perla. "Io pensavo di costruire una vita con lei. Per quello che stavamo vivendo insieme nella mia testa c'era questo pensiero, ma a lei non l'ho mai detto", dice l'imprenditore. Signorini chiede chiarimenti sulla "stanchezza" di cui la Vatiero parlava a Temptation Island e lei risponde: "Il matrimonio penso che non fosse fattibile, perché di problemi già ce ne erano, ma oggi non sono la stessa persona. Che era apatico è vero, ma per la situazione che stavamo vivendo: eravamo pesanti, e ciò coinvolgeva anche la nostra intimità, perché spesso ci sentivamo giù di morale. Per me a quell'età era un grave problema". Mirko interviene: "A me è dispiaciuto che fosse passato il messaggio che sia solo io il problema, che fossi diventato apatico dal nulla. Confrontandoci, ci siamo resi conto che il problema riguardava anche il modo in cui Perla affrontava determinate situazioni".

Vengono poi riprese le questioni irrisolte e le difficoltà di Perla nel vivere la nuova vita con Mirko una volta lasciata la sua città, Salerno. Mirko confessa: "Per lei ho annullato completamente me stesso, nemmeno andavo più a giocare una partita di calcetto pur di non lasciarla sola. Inizialmente sembrava tutto bello, poi ad un certo punto è cambiato tutto: non era più contenta di stare lì". "Io non stavo bene con me stessa e quindi non potevo stare bene con la persona che avevo accanto. Poi vivevamo un mood molto negativo. Anche lui doveva fare pace con sé stesso. Purtroppo abbiamo sbagliato il momento", chiarisce la Vatiero prima di aggiungere di essersi entrambi spesi molto l'uno per l'altra: "Credo sia stato un errore esserci così tanto l'uno per l'altro. Mi pento anche di non aver parlato con i miei genitori di certe problematiche".

Quando il conduttore mostra un video in cui vediamo Perla avvicinarsi a Igor e portarselo in camera dopo la prima settimana a Temptation Island, Mirko commenta: "Quando vediamo queste cose sembra di tornare indietro nel tempo. Ciò che mi dispiace è che Perla giustifichi i suoi comportamenti mettendo prima i miei, come se io fossi sempre il carnefice. Credo sia arrivato il momento che lei si prenda la responsabilità di certi atteggiamenti che mi hanno portato ad allontanarmi. Non sono impazzito dal nulla.

Il futuro di Mirko e Perla

"Cosa vedi nel tuo futuro?", chiede Signorini. Mirko non lascia dubbi: "Quello che abbiamo vissuto qui dentro è stato bellissimo perché comunque si è visto il senso di protezione che abbiamo nei confronti dell'altro, ma è frutto di tutto quello che ci siamo dati. Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, però è anche giusto capire che più di questo non poteva esserci nella Casa, soprattutto perché non ero entrato per prendere una decisione tra Perla e Greta. Non era mia intenzione illudere una delle due". La gieffina afferma di non essersi illusa. "L'affetto che proviamo non svanirà mai, ma non ci sarà altro tra noi", ufficializza così Mirko la fine della relazione, lasciando a bocca aperta Signorini e Perla delusa, anche se quest'ultima spiega: "Non fa male, sono cose che ci siamo già detti".