Grande Fratello, riassunto 26esima puntata: Signorini rimprovera Beatrice e Massimiliano, nomination

Nel video in alto, il dibattito tra Rosanna e Beatrice (con rimprovero)

Al Grande Fratello le sorprese non mancano mai: Beatrice è al centro della 26esima puntata tra dibattiti, incontro commoventi e grandi emozioni: criticata da Sara Ricci e da Rosanna Fratello la gieffina non si arrende, anche se vorrebbe tornare a casa dai propri figli. Torna protagonista anche il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e greta Rossetti: il confronto sancisce la fine della relazione tra i primi due giovani. Ma vediamo insieme tutti i momenti salienti della puntata di questa sera, in onda su Canale 5 come ogni lunedì e sabato da inizio dicembre.

Il riassunto della puntata dell'11 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

Sara contro Beatrice: le due non si sopportano più. La Ricci continua a sostenere che la sua rivale abbia seri problemi con le donne, in particolare con quelle giovani e belle, tanto da accusarla di aver parlato male, a microfoni spenti, di tutti i gieffini e soprattutto di Anita che avrebbe fatto "una cosa in bagno che non si può neanche ripetere, e non è quello che fa Perla, cioè piangere".

Beatrice e i figli: l'attrice rivede i figli, come promesso da Signorini nella scorsa puntata del GF. Abbracci, emozioni e pure un amico a quattro zampe, Simba, a fargli compagnia. Qui Valentino commenta l'atteggiamento di Massimiliano nei confronti della madre, dicendole: "Non è un uomo, è un vigliacco". Lei gli chiede con insistenza: "Varrese?", e il figlio le conferma il nome. Lo scontro si accende nel salone, in quanto l'attore pensa che questo atteggiamento corrisponda a un inquinamento del regolamento. Prima di tutto ciò Beatrice racconta la sua "linea della vita", parlando di una mamma molto dura nei suoi confronti e incapace di darle persino il bacio della buonanotte, un rapporto che ora è migliorato più di quanto potesse aspettarsi. Dal fratello, il preferito della madre, è invece distante anni luce “come valori e forma mentale", e questa distanza è diventata abissale a causa di un evento, di cui l'attrice non ha voluto parlare, che lo ha portato ad allontanarsi e a estremizzare questi suoi lati.

Mirko-Perla-Greta: dopo l'eliminazione di Mirko, le due gieffine portano avanti un confronto che termina con un abbraccio consolatorio. Mirko, tornato in studio per parlarne con le dirette interessate, sbotta: "Non sono entrato qui dentro per scegliere con chi stare, anzi siete arrivate voi a rovinare il mio percorso". L'uomo quindi accusa le due donne di essere la causa della sua uscita dal programma, in quanto il triangolo aveva stancato i telespettatori, che volevano prendesse una decisione tra le due ex fidanzate. Stando a quanto ascoltato questa sera, di certo Mirko non vuole stare con Perla. Con Greta invece dovrebbe confrontarsi durante la prossima puntata del Grande Fratello.

I rimproveri di Signorini: il conduttore stasera non le manda a dire, tanto che "sgrida" in diretta Beatrice (più volte) e Massimiliano. La Luzzi viene rimproverata in due occasioni: la prima avviene dopo l'incontro con i suoi figli, quando definisce "bipolare" il gieffino, mentre la seconda accade nel corso di una discussione con Rosanna Fratello, che la accusa di usare tutti i concorrenti nella Casa per riuscire a farsi notare e di essere una maleducata. L'attrice continua a parlare per fare valere le sue ragioni, ma il conduttore la blocca: "Scusa Beatrice, perdonami, non puoi parlare sempre tu. Non dobbiamo fare il programma solo su di te. Spesso tendi a sovrastare e questa cosa non mi piace. Bisogna anche imparare a intervenire quando è giusto farlo, non a sproposito. Lascia parlare anche gli altri. Stava parlando Cesara, e sentivi benissimo che lo stava facendo, quindi per educazione ti fermi, perché è l'opinionista del GF. È una cosa che mi infastidisce enormemente, non si parla sopra le persone. Basta". La Luzzi ribadisce più volte di non aver sentito la Buonamici intervenire, ma Signorini non le crede e dà la parola a quest'ultima.

Per quanto riguarda Varrese, nel Confessionale per le nomination segrete l'attore nomina Beatrice, rimarcando questa tensione che esiste tra loro. Signorini ne approfitta per dirgli che il suo atteggiamento nei confronti della Luzzi non è visto di buon occhio dai più: "Credimi, a volte sei troppo focoso ed eccessivo. Quando dici a una concorrente: 'Donna abbassa lo sguardo quando passo', devi sapere che nel nostro Paese in questo momento c'è un clima che è molto attenzionato su questi temi. Per una serie di episodi di cronaca orrendi, di femminicidi che ci sono stati, siamo tutti estremamente colpiti da questi atteggiamenti forti che gli uomini hanno nei confronti delle donne. Ecco, tutto ciò non deve assolutamente accadere. Quindi, dato che sei una persona intelligente, io anche oggi ti ho particolarmente raccomandato questa cosa". Massimiliano commenta: "Hai fatto bene a ricordarmelo. Quello che ho detto era circoscritto a una situazione di offese. Io preferisco guardare le persone in faccia, ma quando non mi guardano è perché forse hanno fatto qualcosa di non corretto nei miei confronti, magari mi hanno offeso e non se la sentono di farlo, ma non mi riferivo ad altro. Chiedo scusa se è arrivato un messaggio così, farò attenzione".

Nomination

Gli immuni per la casa sono Anita, Massimiliano e Fiordaliso, mentre Cesara salva ancora una volta Garibaldi. Al telefono vanno Sara, Beatrice, Perla, Grecia e Vittorio. La prossima eliminazione si terrà sabato 16 dicembre.