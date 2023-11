Grande Fratello, riassunto 19esima puntata: Jill Cooper eliminata, nomination e televoto

Al Grande Fratello tornano in campo le emozioni, mentre le liti diventano meno incisive, più superflue. Alfonso Signorini apre la puntata del 13 novembre con un dibattito tra Anita e Beatrice che riguarda Giuseppe, mentre Giampiero Mughini è protagonista di un sorpresa commovente e Letizia ascolta per la prima volta le dichiarazioni scritte dalla sua ex fidanzata Nicole sulla loro passata relazione. In tutto questo Mirko e Perla si confrontano, dicendosi d'accordo sulla fine della loro tormentata storia d'amore. Vediamo insieme i momenti salienti della diretta di questa sera su Canale 5.

Il riassunto della puntata del 13 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Beatrice vs Anita: mentre la Olivieri pensa che l'attrice stia con Garibaldi per "cavalcare l'onda", quest'ultima è convinta che la gieffina si metta sempre in mezzo tra lei e Giuseppe per allontanarli, ma Anita non ci sta: "Sono il capro espiatorio, ma sono loro ad avere un problema. Io non c'entro nulla". Beatrice ribatte: "Da quando abbiamo iniziato la nostra relazione lei ha creato molte crepe". Dopo un successivo confronto tra le due donne sulla questione "mutande", Giuseppe viene invitato a raggiungerle nella Mystery, dove l'uomo lascia in diretta la sua ex fiamma: "Io ritengo di non essere in grado di soddisfare il suo bisogno di attenzioni", dice. Lei è d'accordo: "Sono giunta alla stessa conclusione. Le incursioni degli altri le gestiamo in modo diverso". Anita dice la sua: "Avevo ragione io sul fatto che il loro rapporto non è così solido".

Perla e Mirko: la Vatiero ha il Covid e per questo parla con l'ex fidanzato in video collegamento, ma le sue sono parole d'affetto. Non c'è l'intenzione di litigare. Perla rivela che la sua lettera, letta in diretta un paio di settimane fa, non era una dichiarazione d'amore, bensì un tentativo di spronarlo. I due ripetono quanto si stessero facendo del male a vicenda quando stavano insieme, ma confessano di volersi un gran bene: "Le relazioni finiscono ma non deve terminare l'affetto e il rispetto", dice Mirko. Per lei il gieffino scalerebbe una montagna se solo glielo chiedesse. Ricordiamo che Perla presto entrerà come concorrente nella Casa più spiata d'Italia (doveva entrare già questa sera, ma il Covid non gliel'ha permesso).

Sorpresa per Giampiero Mughini e Beatrice Luzzi: due eventi importanti questa sera. Il primo riguarda il giornalista e scrittore che incontra la moglie e i suoi due adorabili cagnolini. Un momento tanto commovente quanto profondo: i due compagni chiacchierano come fossero a casa propria, dando il via a una scena dove l'intimità la fa da padrona. Con i due cani poi non ne parliamo: coccole e feste in gran quantità; per Beatrice invece è un giorno speciale. L'attrice compie 53 anni proprio oggi, e per l'occasione riceve una dolce lettera dalla madre alla quale dice: 'Grazie mamma, ti devo tutto". Una seconda sorpresa da parte dei suoi figli la aspetta nel Confessionale, dove trova una maglietta con sopra le parole che usa spesso con Valentino ed Elia: "Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria".

Letizia delusa dall'ex fidanzata: nei giorni scorsi la gieffina ha parlato spesso della passata relazione con Nicole, definendola tormentata. La Petris dichiara di averla amata davvero e che le due si sono lasciate a causa dell'ambiente circostante e del padre, che non accettava la sua storia con un'altra donna. Ma Nicole non ci sta e racconta la verità dei fatti, affermando di aver sprecato 3 anni della propria vita e di averle dato tutto per poi passare per pazza e sentirsi sempre sbagliata con lei. L'ex compagna aggiunge che Letizia adotta con tutti gli amori della sua vita la stessa strategia. Paolo la pensa diversamente, dicendo con convinzione che la gieffina è cambiata. La Petris decide di non confermare né smentire quando dichiarato dalla sua ex.

Anita, Letizia e Fiordaliso contro Massimiliano: le tre donne pensano che varrese si comporti in un determinato modo solo per tornare sotto i riflettori e far parlare di sé al Grande Fratello. Il gieffino commenta: "Vedo un voltafaccia che mi delude molto per mezza volta che c'è stato un piccolo scontro. Mi ritrovo ora a fare delle riflessioni su me stesso e a fare i conti con quello che avevo messo in cantiere: avvicinarmi a Beatrice poteva portarmi a questa conseguenze. Non c'è né empatia né comprensione. Riescono solo a puntare il dito senza un minimo di dialogo. Con loro sarò molto più schietto e sincero da ora in poi". Fiordaliso commenta: "Da martedì c'è un clima pesantissimo. Non se ne può più. Basta. Avremo anche sbagliato, però non si può essere così pesanti e stare in casa con i musi lunghi. Non dai fastidio solo a me, anche ad altri". Letizia aggiunge: "Lui non ha litigato con nessuno e nessuno gli ha fatto qualcosa. Ha litigato da solo".

Eliminato: Jill Cooper è l'eliminata della 19esima puntata con il 22% di voti. Giuseppe ottiene il 49%, mentre Ciro il 29%.

Nomination

Per la prima volta non ci sono preferiti: gli inquilini sono tutti contro tutti. Vanno al televoto Grecia, Beatrice, Anita, Rosy, Massimiliano e Ciro. Quest'ultimo, lo ricordiamo, svela in diretta di proseguire il suo viaggio nel reality solo per i suoi fan, nonostante abbia l'umore a terra da tempo.