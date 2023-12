Grande Fratello, riassunto 27esima puntata: Sara Ricci eliminata, Rettore e Mietta ospiti, nomination

Nel video in alto, l'ingresso in studio di Sara Ricci

La 27esima puntata del Grande Fratello regala intense emozioni, a partire dal blocco dedicato a Massimiliano Varrese e al suo comportamento inappropriato nei confronti di Beatrice Luzzi, che invece chiude definitivamente la possibilità di un ritorno di fiamma con Giuseppe Garibaldi. L'attrice è anche al centro di un dibattito contro Rosanna Fratello, che se la prende inoltre con Fiordaliso, amica leale della Luzzi e "meno famosa" di lei. Non mancano poi le sorprese per Paolo Masella, il quale ha festeggiato di recente il suo compleanno, e a Fiordaliso, che rivede Donatella Rettore e poi canta con lei insieme alle altre donne del GF. L'altra ospite della serata è Mietta, ma quest'ultima intona la sua memorabile "Vattene amore" con i maschietti della Casa. Infine, viene affrontata la presunta gelosia di Beatrice per quanto riguarda il rapporto amicale tra Garibaldi e Anita e l'eliminazione di Sara Ricci, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante la puntata del 16 dicembre del Grande Fratello.

Il riassunto della puntata del 16 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

Massimiliano si scusa: dopo aver visto articoli online e i video inerenti ai suoi atteggiamenti sbagliati, l'uomo riconosce i suoi errori e ammette di aver sbagliato, scusandosi pubblicamente con l'opinione pubblica per il messaggio negativo che ha fatto passare nelle ultime settimane. Inoltre, essendo un attore sin da quando era un bambino, dice di essere abituato al set e di aver quindi confuso il suo lavoro di interprete con la realtà. Ma il gieffino tiene a tranquillizzare tutti: "Lavorerò sulla mia passionalità, fisicità e irruenza". Nella Mystery Room arriva anche Beatrice e l'incontro si chiude con un bellissimo abbraccio da parte dell'attrice. Una volta rientrati entrambi nel salone, gli altri concorrenti si lamentano perché Varrese "è un bravo uomo", ma Signorini sottolinea con fermezza che hanno dedicato ben 20 minuti di programma a tale situazione proprio per evitare la "busta nera" della squalifica.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso contro Rosanna: quest'ultima continua a ribadire che lei non ha bisogno di fare cose per essere notata e di avere più successo di Fiordaliso. Non solo, perché pensa che Beatrice sia la padrona della Casa e che l'attrice e la cantante facciano "comunella" sparlando degli altri, tesi poi confermata involontariamente da Cesara Buonamici. Insomma, nel dibattito in salone non esce nulla di buono e nuovo, a parte che la Luzzi soffre la presenza di Rosanna nel GF: infatti torna a parlare del fatto che inizialmente l'aveva accolta complimentandosi con lei e poi in diretta l'ha pugnalata più volte alle spalle. Un pensiero, quest'ultimo, condiviso anche da Fiordaliso, che le dà manforte.

Giuseppe e Beatrice: è possibile un ritorno di fiamma tra i due? Per Garibaldi la magia non è ancora svanita, ma l'attrice ammette di provare solo affetto per il gieffino dopo tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi tra loro: "La passione è andata a scemare, non ho sentito quel brivido durante l'abbraccio". I due infatti si stavano riavvicinando, ma la gaffe di Giuseppe in diretta dà il colpo di grazia a Beatrice. È bene dire però che all'inizio del confronto in Mystery il giovane calabrese afferma di voler lasciare le cose come stanno: "Io credo che sia giusto così per entrambi, perché ad oggi ci stiamo vivendo la casa con più tranquillità e spensieratezza. Litighiamo molto meno...", e poi aggiunge di essere ancora arrabbiato per quella volta che l'attrice ha dato del "maschilista" al padre.

Beatrice gelosa di Anita Olivieri: l'attrice pensa che tra Anita e Giuseppe ci sia molto più di una semplice amicizia e considera la ragazza "molto possessiva e territoriale. Vuole avere tutto sotto controllo". A quel punto la Luzzi ricorda un episodio avvenuto di recente, dopo l'abbraccio con la sua ex fiamma che ha fatto tanto discutere. Lei racconta che solo un'ora dopo quel momento intimo i due si sono seduti di fronte a lei a farsi delle carezze e pensa che sia tutta una manovra di Anita per farle capire: "Lui è mio". Ma la Olivieri chiarisce: "Io manco la guardo, non mi interessa. Se devo mettermi in competizione con qualcuno, lo faccio con chi ha la mia età". Massimiliano difende Anita, dicendo che per lui sono soltanto molto uniti e che lei non si è mai messa in mezzo nel rapporto tra Beatrice e Giuseppe. Per Cesara, invece, l’atteggiamento dell’attrice nei confronti dei due amici "non è tanto normale".

Mirko lascia Greta: mentre l'ex tentatrice si dice ancora innamorata di Brunetti, quest'ultimo decide di avere un ultimo confronto con lei per lasciarla in diretta. Greta Rossetti piange ma gli augura il meglio, anche se si sente molto delusa dal suo comportamento, perché "se in me la magia non è finita, nonostante tutto quello che ho visto, vuol dire che in lui non c'è mai stata e mi ha presa solo in giro". Ma il giovane spiega che hanno due modi di vivere le cose completamente diversi e ribadisce che Perla non c'entra nulla con la sua decisione, quando Greta la tira in ballo affermando di essere stata solo di passaggio e un ostacolo tra lui e la sua ex fidanzata.

Le sorprese: Paolo Masella riceve la visita della nipotina Valeria, accompagnata dalla madre (sua sorella) e dal compagno della donna. Un momento magico, soprattutto quando Paolo, dopo il termine del freeze, esclama: "Amore di zio" per poi prenderla in braccio; fuori dalla Casa arrivano anche Donatella Rettore e Mietta a far divertire il pubblico e i gieffini e a emozionare tutti, in particolare Fiordaliso, grande amica della cantante di Kobra.

Sara Ricci eliminata: l'attrice viene eliminata con il 3% dei voti. Grecia Colmenares riceve il 7%, mentre Vittorio Menozzi il 15% e Perla Vatiero il 37% di voti. A vincere, come sempre, è Beatrice Luzzi con il 38% dei consensi al televoto. Ricordiamo che la Ricci torna a lamentarsi in onda con la costumista a causa del vestito indossato durante la puntata: "Mi sono sempre mantenuta da sola. Il modo in cui mi vesto fa parte della mia immagine. Stasera sembra che io stia in pigiama. Non arrivano abiti". Una volta entrata nello studio di Signorini, dopo l'eliminazione, dichiara: "Tanti nemici, tanto onore".

Nomination

I preferiti della Casa sono Beatrice e Massimiliano, ai quali si aggiungono Giuseppe, Paolo, Letizia e Rosy e la scelta di Cesara: Rosanna Fratello. A finire in nomination sono Federico Massaro, Marco Maddaloni e Greta Rossetti.