Grande Fratello, riassunto 20esima puntata: Signorini si scusa col pubblico, nomination e televoto

Come di consueto, le sorprese non finiscono mai quando di mezzo c'è il Grande Fratello. Tra litigi e battibecchi anche emozioni speciali e abbandoni inaspettati: Giampiero Mughini lascia la Casa senza avvisare gli altri inquilini, la cui reazione è commovente. Largo spazio anche per il verdetto sulla riduzione della squalifica per doping di Alex, un altro momento a dir poco emozionante e travolgente. Per non parlare poi dell'ingresso attesissimo di Perla Vatiero nella Casa più spiata d'Italia, dove ad attenderla c'è il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Vediamo insieme i momenti salienti della puntata del 16 novembre del Grande Fratello, durante la quale il conduttore chiede scusa ai telespettatori: "Intanto voglio dirvi una cosa: mi voglio scusare con il pubblico a casa perché noi dovevamo andare in onda ieri, mercoledì 15 novembre, come annunciato più volte nella scorsa puntata, e invece andiamo in onda oggi. Quindi scusate per questa mancanza, questo spostamento. Però abbiamo avvisato tutti, a parte la Buonamici che è rimasta qui da ieri", sdrammatizza Signorini.

Il riassunto della puntata del 16 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Giampiero Mughini lascia la Casa: lo scrittore, addolorato per la decisione presa, spiega ai gieffini le sue motivazioni, rivelando che il 25% della scelta dipende dalla sua vigliaccheria, in quanto lontano dai suoi affetti e desideroso di ritrovare le sue abitudini; l'altro 75% dipende da una scadenza importante: deve consegnare un libro che sta scrivendo entro fine dicembre. Tutti gli inquilini sono a dir poco dispiaciuti, in particolare Angelica.

Il verdetto finale riguardante la squalifica di Alex: davanti a tutti, spalle al led, il campione svela l'esito della sua richiesta di riduzione della pena per doping. Il suo obiettivo era quello di partecipare alle gare di selezione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma Alex annuncia che il verdetto non è favorevole e ne spiega i possibili motivi. Meno male che a consolarlo, oltre a Signorini e Mughini, c'è la compagna in video collegamento.

Perla Vatiero concorrente: l'ex fidanzata di Mirko fa il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Tutti ne sembrano felici, soprattutto Ciro, a parte il diretto interessato che appare molto preoccupato. L'espressione dice tutto: possiamo dire che lo scherzo del conduttore funziona (la nuova inquilina si nasconde per poi saltare fuori all'improvviso, più precisamente quando Signorini dice la parola "Maria"). Ciro pensa che Mirko ne abbia proprio bisogno e in Confessionale svela di credere che l'ex coppia si ami ancora. Sarà vero? Lei si accontenta di vivere una nuova convivenza serena e basata sul rispetto reciproco, ma confessa che se fosse nei panni di Greta e una ex del suo ragazzo stesse per entrare nella Casa in cui quest'ultimo vive, le darebbe fastidio, sarebbe gelosa.

Rosy Chin contro Letizia: la prima svela di conoscere abbastanza bene l'ex fidanzata della Petris, che nella puntata precedente aveva ricevuto accuse pesanti da Nicole senza però difendersi, né smentire le sue dichiarazioni. Durante la serata, le due gieffine sono protagoniste di un dibattito che porta chiarimenti per il pubblico e una maggiore frattura tra le dirette interessate. Letizia ammette di aver sbagliato in passato e spiega perché non si protegge dalle parole della ex, ma i dettagli di quanto accaduto non vuole rivelarli.

Sorpresa per Angelica: la gieffina riceve una lettera dal padre con cui ha da sempre un rapporto complicato: "Sin dall'infanzia è un papà rigido, ma questo col senno di poi mi ha fatto capire tante cose, perché mi ha insegnato quelli che sono i principi e valori della mia vita. Ad oggi sono pienamente grata. Purtroppo negli ultimi 2 o 3 anni, da quando i miei genitori si sono separati dopo il lockdown, il rapporto si è incrinato ancora di più, siamo arrivati al punto di non parlarci più. Non hanno condiviso pienamente la mia scelta di andarmene da casa, cambiare città e rendermi così indipendente. Io e Riccardi l'abbiamo scelto insieme, perché entrambi non stavamo più bene dove eravamo. Dato che io avevo un rapporto difficile con mio padre, Riccardo l'ho portato a casa sua solo un paio di volte, quindi sto convivendo con una persona che lui non conosce. È stata un po' colpa mia e un po' colpa della situazione. Mi prendo le mie responsabilità. Mio papà pensa che Rick mi abbia fatto il lavaggio del cervello. Non è così: il mio compagno mi ha sempre dato tanta forza, dice che ho un immenso valore e devo sfruttarlo", afferma Angelica. Arriva un messaggio del padre Pierluigi e il sorriso della Baraldi si accende durante le battute finali: "Ero e rimango il tuo Cavaliere. Ti voglio tanto tanto bene, senti il mio abbraccio forte. Il tuo papà". La gieffina si rivolge alla figura paterna dicendo: "Qui dentro sto facendo un percorso psicologico, sto rivalutando tutto ciò che è successo tra noi due da un punto di vista differente. Mi sto mettendo in discussione più spesso, e so di aver fatto tanti errori nei tuoi confronti. Sto imparando il valore dei rapporti e delle relazioni, perché qua non abbiamo niente e non sappiamo nulla di nessuno dei nostri familiari. Diamo veramente valore alle piccole cose. Appena esco voglio recuperare il nostro rapporto, perché è una fortuna avere un papà, non tutti ce l'hanno. Non possiamo buttare via il nostro legame per delle sciocchezze". Insomma, un lieto fine c'è anche il 16 novembre.

Nomination

Vanno al televoto Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy. I due più votati saranno immuni fino alla prossima eliminazione. Le preferite del pubblico sono Beatrice e Anita.