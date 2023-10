Grande Fratello, il riassunto dell'undicesima puntata: Heidi Baci abbandona la Casa

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello di lunedì 16 ottobre, condotta come sempre da Alfonso Signorini, due sono gli eventi che mantengono il pubblico incollato allo schermo: il primo è il duro confronto tra Heidi e Anita a seguito delle assurde parole del padre della gieffina; il secondo è l'ingresso di tre nuovi inquilini, pronti a farsi notare sin da subito dagli altri concorrenti e dagli italiani che guardano il reality show. Vediamo insieme cosa succede durante una puntata che di colpi di scena ne ha abbastanza da entusiasmare anche Cesara Buonamici.

Il riassunto della puntata del 16 ottobre del Grande Fratello 2023/2024

Le parole del padre di Heidi: l'uomo, parlando faccia a faccia con la figlia, le dice che sia lui che la madre sono devastati dal fatto che lei non abbia messo un muro davanti a Massimiliano, tanto che la madre non guarda più il programma. "Ci sono due cose importanti che devo dirti: sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, tu lo sai, e non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità", dice il padre riferendosi all'atteggiamento opprimente di Varrese.

La difesa di Signorini: il conduttore spezza una lancia in favore della verità, perché Max non ha mai trattato male l'inquilina: "Heidi, Massimiliano non ti ha mai trattato male, non ha mai esercitato violenza nei tuoi confronti, e questo va assolutamente detto a onore e nel rispetto della verità". Un gran bel momento, forse il migliore della puntata.

Il chiarimento tra Heidi e Varrese: i due gieffini decidono di chiudere la storia qui. Heidi afferma che l'attore è troppo opprimente ma non violento come sostiene il padre, mentre Massimiliano dichiara: "In questo momento la migliore parola è il silenzio. Però adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e quello non sono io". L'attore si riferisce al padre di Heidi, che vorrebbe portarla a casa. Dopo il confronto è la gieffina a dire di voler lasciare lo show, ma non per colpa di Varrese: "Ho capito che mia madre sta molto male..." A fine puntata la pagina Facebook ufficiale del Grande Fratello annuncia: "Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa". Insomma, la sua avventura è già finita, ma visto come si stavano mettendo le cose forse per lei è meglio così.

Giampiero Mughini-Jill Cooper-Mirko Brunetti: Nella Casa entrano tre nuovi concorrenti. La prima a essere annunciata è Jill Cooper, la quale indirettamente fa prendere uno spavento a Beatrice. Signorini infatti le fa credere che si tratti di Jane Alexander e, dopo la discussione avvenuta nella scorso puntata, l'attrice è già sul piede di guerra. Alla porta trova Jill, che qualche giorno fa l'aveva criticata perché "non si parla male delle colleghe". Il discorso è sfumato velocemente, così come per Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island insieme alla ex fidanzata Perla (in molti ricorderanno la relazione con la tentatrice Greta, iniziata grazie all'avventura in Sardegna). Il giovane entra nel Loft di Cinecittà e Signorini gli domanda subito di Perla. Lui risponde: "Eravamo già in crisi nera quando è iniziato il reality. Era diventata una relazione tossica, perché entrambi avevamo messo da parte noi stessi, soprattutto io. Sicuramente è successo per colpa della convivenza. Era diventato tutto un'abitudine. Il conduttore prosegue chiedendogli di Greta e lui afferma: "Con Greta è stata una connessione mentale. Ci ritrovavamo in ogni pensiero". Ora i due sono in una pausa abbastanza grave: "È successo che un paio di mesi fa io cancellai un messaggio di lavoro rivolto a Perla. Lei lo aveva letto, io l'avevo eliminato per non farla stare male ma ho fatto peggio". Il terzo concorrente è Giampiero Mughini che, arrivato nel Tugurio, porta con sé dei libri, raggiungendo il primato di primo concorrente nella storia del Grande Fratello a essere entrato con essi. L'uomo viene accolto da Giselda e Ciro, i quali non sono molto appassionati di letteratura. Il giornalista e scrittore, diversamente dagli altri inquilini, dormirà nella dependance esterna al Loft.

Nomination

Beatrice è la preferita del pubblico e quindi immune durante le nomination che mandano al televoto Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini. Le preferite della Casa sono Angelica e Letizia, mentre Cesara Buonamici salva Heidi Baci.