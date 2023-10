Grande Fratello, riassunto della dodicesima puntata: Samira eliminata, nomination e punti salienti

In questa dodicesima puntata del Grande Fratello 2023/2024, di giovedì 19 ottobre, abbiamo assistito a confronti e chiarimenti, ma, come di consueto, non sono mancati momenti che hanno evidenziato punti di vista chiaramente contrastanti. Vediamo insieme i punti salienti di questa puntata del reality di Canale 5.

GF, cosa è successo durante la diretta del 19 ottobre 2023

Siparietto Cesara e Signorini: la diretta del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che, dopo averla salutata, ha fatto i complimenti a Cesara Buonamici per la giacca blu indossata, ma si è rivolto a lei ironicamente e ha sottolineato che apprezza molto quel colore affermando: "Sai che ti dona quel blu estoril" riferendosi chiaramente ad Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, e ai fuori onda emersi nel programma Diario del Giorno. Andrea ha sostanzialmente fatto un apprezzamento alla collega Guglielmi per la maglia blu definendola per l'appunto "blu estoril". Cesara ha prontamente risposto: "No, è blu Cina" tra risate e applausi del pubblico.

Heidi Baci e il motivo dell'addio al GF: poi è stato trattando l'argomento più atteso, che ha generato un enorme polverone mediatico, ovvero l’abbandono di Heidi Baci che, dopo la visita del padre e il malcontento dimostrato dall’uomo verso l’avvicinamento a Varrese, ha scelto di lasciare il reality show. Dopo un confronto con i ragazzi, Alfonso ha chiesto a Massimiliano di andare in salone, dove è stato mostrato un video della madre dell’attore. Ma la vera sorpresa è stato l'ingresso della donna e l’abbraccio successivo che Max ha potuto dare alla madre, che è entrata nella casa del GF per risollevare il morale del figlio e sostenerlo in questi giorni difficili. Un momento toccante che, però, è stato interrotto dalla lettera che ha scelto di inviare di Heidi per dare spiegazioni ai concorrenti. La ex gieffina ha riferito: “Ho compreso la scelta dei miei genitori, nella vita esistono delle priorità. La mia famiglia aveva bisogno di me.” Non ha menzionato Varrese ma soltanto Letizia e Vittorio.

Giselda e Luzzi hanno avuto poi un momento di confronto e sembra proprio che le due concorrenti non riescano a trovare un modo per instaurare un rapporto, ma anzi tra le due è ben evidente antipatia reciproca. In sostanza gli inquilini del reality sostengono che si dia troppa attenzione alle dinamiche che ruotano attorno a Beatrice dandole, così, successiva visibilità.

Mirko Brunetti, entrato nel corso della scorsa puntata, è stato protagonista di un momento divertente nel quale sono state mostrate le donne della Casa in apprezzamenti fisici e ironici sul suo conto dopo averlo visto entrare nella Casa. In particolar modo, Valentina sembra aver apprezzato la nuova presenza. L’ex concorrente di Temptation Island ha poi parlato della sua esperienza sentimentale e delle sue ex Perla e Greta, conosciute al pubblico proprio per l'esperienza televisiva. È emersa la gelosia di Greta per Perla e Mirko ha sostenuto: “Ho fatto di tutto per evitare Perla, forse lei meno per evitare me”. Ha poi ragionato sul suo sentimento per Greta e alla domanda dei concorrenti sul fatto se fosse sicuro del suo sentimento ha risposto: “si, di questo si”. Signorini ha chiesto a Mirko se vedere Perla potrebbe suscitare qualche emozione e lui ha risposto: “Non provo più nessuna emozione per Perla, perché quelle emozioni le ho provate e le provo per Greta”. La situazione non è parsa molto chiara a Cesara Buonamici, opinionista in studio, che lo ha fatto notare a Signorini.

Garibaldi-Luzzi-Samira: il gieffino ha poi avuto un crollo per la possibile uscita dal reality di Samira, con la quale ha stretto un rapporto speciale e ciò ha creato un attimo di disagio data la relazione del concorrente con Luzzi. Inevitabile il confronto tra Beatrice e Giuseppe, durante la fase finale della diretta, nel quale sono emersi punti di vista chiari dove Luzzi ha sostenuto che Garibaldi ha: "Buttato in pasto ai lupi il loro rapporto" e lui ha riferito di sentirsi a disagio in determinati momenti e di non sentirsi pienamente libero di scherzare e Buonamici ha sostento che il disagio di Garibaldi è comprensibile. I concorrenti si sono schierati tutti con il giovane e si avverte una ripresa del nervosismo contro Luzzi.

Eliminata e nomination

L'eliminazione di questa puntata del Grande Fratello ha visto lo scontro finale tra Rosy e Samira, due concorrenti amatissime all'interno della Casa, e a decretare il verdetto è stato Garibaldi che ha, purtroppo, dovuto comunicare a Samira la sua eliminazione. Giuseppe ha avuto modo di salutare l'eliminata e di intrattenersi con lei mentre Rosy è scoppiata in un pianto sconsolato e ha affermato: "Mi sento male, mi sento in colpa è uscita Sami". L'eliminata ha concluso la sua esperienza chiedendo leggerezza ai suoi ex inquilini e ha lasciato il programma con il suo meraviglioso sorriso.

Le nomination palesi sono iniziate con molta tensione, che non è stata di certo nascosta ma, anzi, è riemersa nuovamente la 'faida' contro Beatrice che sembra, però, perdere appoggio, ma non sono le sole, dato che Alex ha nominato Luzzi e l'ha accusata di aver creato dinamiche senza pensare a ciò che mostrava al pubblico ma, soprattutto, alla famiglia. Lei ha reagito con fermezza accusandolo di toccare temi non permessi ma Alex ha risposto che Bea ha fatto apprezzamenti e avance anche a lui e si è scatenato il caos a seguito di queste affermazioni. Non che sia emerso meno astio durante le altre nomination e il risultato finale è stato Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valenina e Vittorio.

I preferiti dei concorrenti sono Paolo, Ciro, Anita e Massimiliano mentre Giuseppe e Angelica sono stati scelti da Cesara e resi anche loro immuni.