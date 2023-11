Grande Fratello, riassunto 21esima puntata: nuovi vip, nomination e televoto

Nel video in alto, i nominati al televoto

Durante la puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 lunedì 20 novembre, dopo l'uscita di Giampiero Mughini anche Ciro Petrone abbandona la Casa. Protagonista è poi il triangolo tra Beatrice, Giuseppe e Vittorio, mentre Perla chiarisce il suo pensiero su un possibile ritorno di fiamma con Mirko e Angelica ci prova spudoratamente con quest'ultimo (e Rick? E Greta?). Si parla della sentenza negativa da parte della WADA, ricevuta la scorsa settimana da Alex: Mughini in studio pronto a dargli manforte, nonostante il gieffino non stia benissimo al momento. Nuovi problemi per Letizia, ignorata da Rosy Chin per quanto accaduto con Nicole, l'ex fidanzata della giovane che manda un videomessaggio poco carino alla Petris per il terzo appuntamento consecutivo. Infine, Massimiliano Varrese incontra la figlia Mia, uno dei momenti più emozionanti e coinvolgenti della puntata di questa sera, di cui vi riportiamo i punti salienti.

Il riassunto della puntata del 20 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Le sorprese: la puntata inizia con il commovente incontro tra Massimiliano Varrese e la figlia Mia, accompagnata dalla madre Valentina, ex compagna dell'attore. Baci, abbracci e parole dolci per i due protagonisti dell'evento, ai quali si aggiunge in un secondo momento la mamma di Mia. C'è un bellissimo rapporto tra i genitori, nonostante la separazione. "Le strade di due persone possono dividersi, ma noi resteremo una famiglia", afferma Valentina; sorpresa anche per Ciro Petrone, per il quale arriva nel Tugurio il fratello Vincenzo che cerca di convincerlo a restare nel programma (invano); infine, Letizia riceve un videomessaggio da parte della nonna; un evento di cui la Petris sembra aver bisogno dopo le parole di Nicole; l'ultima sorpresa è per Alex: il gieffino ascolta la lettera di Giampiero Mughini attraverso un filmato che ripercorre l'amicizia tra i due nel reality e il duro allenamento fisico dell'uomo. È in questa occasione che l'inquilino afferma di voler proseguire questa esperienza e allenarsi sempre più. I motivi sono due: c'è la possibilità di ricorrere in appello entro il 6 dicembre (stanno ancora valutando come procedere); il secondo riguarda il sogno di Alex di portare a casa il record italiano sulla 20 km.

Ciro Petrone lascia la Casa: come abbiamo accennato, il fratello del concorrente cerca di spronarlo a continuare il suo percorso nel reality, consigliandogli di superare i propri limiti e di andare avanti per le persone che credono in lui, ma il gieffino resta nella sua posizione: "È irrispettoso restare per me, per i miei amici e per i fan. Non sono più me stesso".

Perla e Mirko (con Angelica e Greta): il gieffino ammette di non essere indifferente alla Vatiero per tutto ciò che hanno vissuto insieme. La new entry si dice delusa dall'ex fidanzato per aver usato la parola "amore" con Greta dopo soli due mesi di frequentazione. Per lui, quello era il sentimento che sentiva in quella occasione; per lei è una parola troppo importante, a cui Perla dà così tanto valore da non averla ancora detta a nessun altro. Nel frattempo Angelica flirta con Mirko, suscitando la reazione degli inquilini: "Aveva ragione Greta, è una gatta morta", dichiara Varrese. Nemmeno la Rossetti sta in silenzio: di recente ha messo un like a un post contro il suo fidanzato.

Due nuovi ingressi: Sara Ricci è la prima nuova inquilina a entrare nel Loft. Giuseppe le apre la porta rossa e ammette di non conoscerla, nonostante sia un'attrice affermata e abbia lavorato in soap opere come "Vivere" e "Un posto al sole". Ha lavorato al fianco di Beatrice Luzzi, ma pare che tra le due non corresse buon sangue al tempo. E invece, una volta arrivata nel salone, l'attrice è la prima a esultare e abbracciarla. Che sia tutta scena? Verso la fine della puntata fa il suo ingresso Marco Maddaloni, che aveva partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019 insieme a Grecia Colmenares. È lei la prima a vederlo, anche se inizialmente non lo riconosce. Eppure all'epoca si parlava di un flirt tra i due nel corso del reality citato.

Letizia Petris tra Rosy e Nicole: la Chin ribadisce di essere stanca dell'atteggiamento dell'inquilina: "È falsa, viziata e vuole sempre aver ragione". Letizia sostiene che la falsa sia lei e che l'abbia pugnalata alle spalle, perché prima si è mostrata amica e poi l'ha "abbandonata" a sé stessa: "La falsa qui è lei. Te l’eri scritta dall’inizio del Grande Fratello questa sceneggiata". Insomma, il rapporto tra le due è sempre più incrinato e pare non esserci alcuna via di uscita. Arriva poi l'ennesimo messaggio per la Petris da parte di Nicole, che non vede di buon occhio il fatto di aver usato la sua giovane età per giustificare le violenze fisiche e psicologiche di qualche tempo fa. Le ricorda inoltre che non esiste solo lei, ma anche gli altri

Il triangolo tra Bea, Garibaldi e Menozzi: Dopo un video di presentazione degli eventi in cui Giuseppe afferma che Bea lo ha manipolato e in cui mette in guardia Vittorio, avvicinatosi a lei, sulla possibilità che inizi a giocare anche con lui, Garibaldi sottolinea di aver lasciato Bea per primo. L'uomo crede che la ex "compagna" stia cercando qualcuno che possa affiancarla, che sia un complice, ma Vittorio esclama di non essersi sentito manovrato dall'attrice e chiarisce che sono soltanto amici. La Luzzi confessa di vivere "abbastanza terrorizzata", perché si è resa conto che Giuseppe è "capace di tutto", e infatti non si aspettava da parte sua un atteggiamento simile nei suoi confronti, soprattutto dopo tutto ciò che hanno condiviso. Il giovane calabrese punta sul fatto che lei continua a punzecchiarlo con battutine pungenti. Beatrice cambia le carte in tavola e dichiara che il manipolatore è proprio Giuseppe, perché dopo le nomination ha detto a tutti i gieffini che lei ha chiesto a Vittorio di non votarlo: in realtà la "Madre" gli aveva solo domandato perché non avesse nominato Garibaldi. Cesara Buonamici le chiede: "Secondo te, cosa ha trasformato il mite Giuseppe in un inquilino sicuro e sfacciato?" La Luzzi risponde: "Temo non fosse mai stato mite, ha preso le misure e mi ha manipolata, mi ha decisamente usata", ma il diretto interessato nega: "Non ci ho mai pensato".

Nomination e preferiti

Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri sono i preferiti del pubblico, mentre la Casa salva Mirko Brunetti e Cesara rende immuni Garibaldi (ancora?) e Massimiliano. Sono al televoto Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Rosy Chin.