Grande Fratello, riassunto 28esima puntata: Rosanna chiama Rosy "la cinese", nomination e televoto

Nel video in alto, il confronto tra Rosanna, Fiordaliso e Rosy

Durante la 28esima puntata del Grande Fratello, assistiamo a un acceso incontro tra Greta e la madre, con Mirko che interagisce e agita la gieffina, dopo averla lasciata per la terza volta in diretta in un primo confronto. Nel secondo momento dedicato all'imprenditore, tornato nella Casa per chiarire nuovamente la situazione, lo vediamo parlare e abbracciare con sentimenti Perla. Rosanna Fratello torna a scontrarsi con Beatrice e Fiordaliso, prendendo di mira anche Rosy Chin e tutte le donne del reality show, mentre i nuovi ingressi vengono accolti molto bene dagli inquilini della Casa. Nel frattempo Vittorio rivede il padre e Marco Maddaloni ritrova l'intera famiglia, compresi i tre dolcissimi figli, fuori dalla porta rossa. Vediamo insieme cosa è accaduto durante l'appuntamento di questa sera su Canale 5.

Il riassunto della puntata del 23 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

Il rientro di Beatrice: dopo circa una settimana di assenza, la regina del reality show torna nella Casa e viene accolta bene da tutti, dopo un discorso che dimostra quanto nel reality i rapporti possano diventare sempre più forti e veri con il tempo: tanti gli abbracci, anche con i suoi acerrimi nemici Massimiliano Varrese e Rosanna Fratello. Scopriamo inoltre che Anita Olivieri, con la quale la Luzzi non ha mai avuto un ottimo rapporto, ha parlato bene di lei in più occasioni negli ultimi giorni, dicendo che se fosse stata presente avrebbe cambiato tutta la brutta situazione creatasi con la Fratello: "Chissà perché sta succedendo proprio adesso che lei non c'è...", dice la giovane.

Rosanna contro le donne: Signorini mostra il video del Ciabatta-gate, dove la gieffina crede che Rosy Chin abbia fatto il gesto di lanciarle contro una ciabatta, un qualcosa di cui non possiamo ancora essere certi e che porta Rosanna a riferirsi alla Chef usando le parole "la cinese" nel confronto in diretta. Proprio nel momento citato sopra la cantante nota le donne della Casa fare "branco" e pensa che stiano sparlando di lei in quanto si sente fissata da loro, ma Fiordaliso nel salone chiarisce che il fulcro di quel discorso era Bea poiché le mancava e che Rosanna non è mai nei loro pensieri, mentre in un secondo momento chiede al conduttore di fare vedere la clip di quanto accaduto realmente, perché la Fratello "deve chiedere scusa a Rosy". Rosanna non cambia idea, anzi ribadisce il suo pensiero anche nei confronti della Luzzi che, una volta tornata nella Casa, dice: "Non credo di poterla perdonare, perché è venuta qui, l'abbiamo accolta come una gran signora, le abbiamo dato tanti consigli e poiin puntata ha detto una serie di cattiverie così gratuite e ingiustificate dopo aver dichiarato tutt'altro i giorni precedenti. Io non la posso più prendere in considerazione".

I confronti di Mirko: l'ex gieffino lascia per l'ennesima volta Greta, confessando di non amarla più, mentre con Perla dà vita a un momento a dir poco commovente in cui entrambi gli ex fidanzati scoppiano a piangere dall'emozione. Parole dolci, di conforto, consigli che non mancano mai e una sola certezza: i due si vogliono talmente bene che sembrano ancora innamorati. Che lo siano davvero?

La madre di Greta: un momento intenso ed emotivamente pesante per l'inquilina è quello a cui assistiamo durante l'incontro con la madre, dimagrita a causa di ciò che sta accadendo per via del triangolo amoroso tra lei, Mirko e Perla. Ma l'ex tentatrice non vuole parlarne e scoppia in lacrime in diretta. "Non voglio più parlare di lui, d'ora in poi voglio esistere solo io". La mamma poi racconta un evento che ha segnato in passato Greta, senza però svelarne i particolari.

Le sorprese: Dopo aver raccontato la sua linea della vita, Vittorio Menozzi incontra il padre con il quale ha sempre avuto un rapporto meraviglioso, tanto da sentirsi "fortunato"; Marco Maddaloni, che da giorni afferma di voler vedere i figli, viene accontentato: le emozioni non mancano, così come i sorrisi, gli abbracci e le parole e dimostrazioni d'affetto.

Fiordaliso e l'amore: Dopo un momento di sconforto, con tanto di lacrime, Fiorda viene chiamata in Mystery Room per approfondire la questione e lei ammette: "Nella mia testa quelli della mia età non mi vanno bene e quelli più giovani nemmeno". Poi si sofferma sulla possibilità di innamorarsi di una donna: "Non lo escludo, purché mi batta il cuore".

I nuovi ingressi e lo scherzo a Grecia: entrano nella Casa insieme i nuovi gieffini dell'edizione, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, accolti benissimo in Tugurio dalla Colmenares. I due giovani arrivano nel salone, mentre grecia resta lì per prendere una decisione importante: decidere se restare nel Tugurio per tutte le feste natalizie e quindi festeggiare da sola il Natale, oppure tornare all'interno del loft di cinecittà e far uscire subito i due nuovi ingressi. Lei sceglie di rimanere lì e Signorini, dopo essersi congratulato per la risposta, le dice che può decidere chi vuole che la raggiunga e stia con lei per tutto il periodo: Vittorio Menozzi. Subito dopo entrambi scoprono che è tutto uno scherzo organizzato da Signorini.

Nomination

L’inquilino meno votato è Federico (17%), che diventa il primo candidato alla prossima eliminazione. Queste le altre percentuali del televoto: Marco 51% e Greta 32%. I preferiti della casa, quindi immuni, sono Fiordaliso, Massimiliano, Paolo e Anita. Cesara Buonamici salva Rosanna e Greta. Vanno al televoto Grecia, Monia e Perla.