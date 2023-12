Grande Fratello, riassunto 29esima puntata: Anita vuole ritirasi, Fiordaliso ci ripensa, nomination

Nel video in alto, il richiamo per Anita

Durante la 29esima puntata del Grande Fratello, in onda il 30 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, non mancano le sorprese, a partire da un lungo e ripetitivo dibattito tra Anita e Beatrice, dopo il richiamo di Alfonso Signorini, e della volontà di Fiordaliso di lasciare la Casa più spiata d'Italia. Non solo, perché Perla racconta una dolorosa storia, incontra il padre e infine riceve una lettera scritta da Mirko per il suo compleanno, mentre Letizia rivede il fratello e la madre e Rosy Chin gusta una cena preparata dal marito. Tra gli altri eventi ricordiamo il sempre più intimo rapporto tra Vittorio e Beatrice e il litigio tra quest'ultima e Giuseppe, con tanto di mani attorno al collo del giovane calabrese da parte della gieffina.

Il riassunto della puntata del 30 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

Beatrice e Giuseppe: la Luzzi definisce "burattinaio" il suo ex interesse amoroso, il quale sostiene di non poterne più delle sue provocazioni. Cesara le chiede chi siano i "burattini" della situazione e l'attrice risponde: "Io". Fiordaliso invece crede che la donna non riesca a digerire il fatto che Giuseppe possa pensare che lei ha giocato con lui. In un video poi vediamo la gieffina mettere le mani al collo di Garibaldi, perché "ha offeso i miei sentimenti", ma Paolo Masella fa notare ad Alfonso che alcuni inquilini sono stati richiamati per "molto meno" (Massimiliano Varrese) e quindi il conduttore ricorda all'attrice che gesti di questo tipo andrebbero evitati e che non sono mai belli da far vedere a un pubblico.

Perla tra gemella e dipendenze: la Vatiero viene chiamata in Mystery dove racconta di sentire una forte connessione con la gemella morta quando le due avevano 7 mesi: "È come se lei mi desse la forza". Poi afferma di aver incontrato persone nocive per sé stessa che l'hanno portata su una strada sbagliata e pericolosa. Capiamo che è stata vittima di dipendenze e che lo sport l'ha aiutata a uscire dal tunnel, e per questo Signorini le chiede di fare un appello ai giovani: "All'inizio sembra andare tutto bene, ma sono sostanze che ti buttano giù. Dedicatevi a qualcosa, pensate ad altro, praticate uno sport. A me ha salvato il karate".

Le sorprese: Perla incontra il padre che le dice di non pensare al passato, ma solo al bellissimo presente. Dopo averle detto di essere orgoglioso di lei e che non la abbandonerà mai, afferma di aver considerato Mirko Brunetti come un figlio e di volergli ancora bene; Letizia rivede il fratello e la madre in questi giorni per lei molto pesanti, in quanto 4 anni fa, durante l'ultimo giorno dell'anno, ha perso il padre. La giovane dichiara: "Per me il Grande Fratello è stata la prima cosa bella solo per la Leti"; In occasione del compleanno di Perla - il 28 dicembre - Mirko ha scritto una lettera per la sua ex fidanzata e gliela legge in diretta dallo studio. Il significato è sempre lo stesso: "Ci sarò sempre per te", e la gieffina risponde alle sue parole di sostegno con un "ci vediamo fuori"; Rosy Chin e il marito si rivedono e scattano baci e abbracci appassionati.

Fiordaliso in studio: Ciro la sprona a continuare la sua avventura nella casa, in particolar modo ora che pare abbia perso l'entusiasmo iniziale, e lo fa dicendole di essersi pentito di aver lasciato la casa. Rientrata nel salone, dove i gieffini vengono freezati, l'inquilina svela a tutti di aver pensato a una fuga, con tanto di valigie già pronte, ma poi li rincuora affermando di aver cambiato idea sull'uscita anticipata.

Anita contro Beatrice: Signorini rimprovera la Olivieri per aver "perc*lato" il sacramento del battesimo, ma la ragazza dichiara di avere molto rispetto per quanto riguarda la fede altrui e che aveva detto quelle frasi per prendere in giro Giuseppe. Beatrice però non le crede e dice che "Anita è dissacrante". "Come nei sentimenti, nei giudizi, in tutto”, aggiunge l'attrice, attaccata a sua volta dalla Olivieri che vuole lasciare la casa: "Questa non te la faccio passare fuori". Le due si scontrano in un faccia a faccia che però non porta a nulla di buono, ma anzi divide il conduttore e Cesara Buonamici: il primo pensa che Anita sia troppo dissacrante; la seconda invece sostiene di volerla vedere ancora lì dentro e di rivedersi in lei. Ricordiamo inoltre che Signorini a più riprese dice che abbandonare il programma in questo momento sarebbe "stupido".

Nomination

I preferiti della casa, quindi immuni, sono Rosy, Massimiliano, Anita e Giuseppe, mentre la scelta di Cesara ricade su Marco Maddaloni. Al televoto, con Federico e Monia, vanno Beatrice e Rosanna. Il meno votato, nella puntata di lunedì 8 gennaio, sarà eliminato.