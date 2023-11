Grande Fratello, riassunto 17esima puntata: Giselda eliminata, nomination e televoto

Quante emozioni durante la 17esima puntata del Grande Fratello: tra sorprese, ex che tornano e fanno innamorare il pubblico, avvicinamenti strategici, battibecchi inutili e riappacificamenti ne abbiamo viste di tutti i colori, tanto che pure il web è impazzito nel vedere quanto amore c'era nell'aria questa sera. Baci inattesi, lacrime di gioia e di dolore, ma anche gelosie e rancori. Insomma, vediamo insieme cosa è successo nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello, a partire dall'eliminata Giselda, uscita dalla Casa felice di tornare nella sua amata dimora in montagna.

Il riassunto della puntata del 6 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Eliminata: Giselda lascia la Casa del Grande Fratello. Durante l'ultimo verdetto, quando a rischiare di uscire sono rimaste solo lei e Angelica, la gieffina risponde alla domanda di rito posta da Signorini: "Penso che potrei essere io a dover abbandonare il reality", e ha ragione, ma si dice contenta di tornare alla sua vita di sempre, in montagna.

Mughini arrabbiato: Si torna a parlare delle parole forti che il giornalista ha rivolto ad Angelica, tra cui ricordiamo "zoc*ola" e "volgare". Lui continua a sentirsi offeso e ammette di essere addirittura furibondo perché non si capacita del fatto che qualcuno pensi che le sue parole potessero essere più di una "battutaccia". Ma cosa dicono i concorrenti al riguardo? Per esempio, Max sostiene che Giampiero dovrebbe chiederle scusa, mentre Beatrice afferma che Angelica avrebbe dovuto spezzare una lancia in favore dell'uomo durante la diretta di settimana scorsa. Fiordaliso invece si chiede perché la gieffina si fosse seduta accanto a lui tenendogli la mano per tutta la serata se si sentiva così offesa dai termini da lui usati.

Beatrice-Max-Giuseppe e l'ex marito dell'attrice: Beatrice si trova in mezzo a due fuochi. Lei cosa pensa di questo triangolo? Chi scegliere tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi? Il primo si è avvicinato talmente tanto alla Luzzi che il secondo ne è geloso e pensa che lo stia provocando, ma Bea chiarisce che il ruolo di Geisha di Varrese è la conseguenza di un gioco perso dall'attrice. La donna ammette che le fa piacere il loro avvicinamento, e intanto Garibaldi soffre. Lei cosa pensa di questo triangolo? Max dice: "Non so se conoscerò Bea in 'quel' senso, chissà”. Pensando a quanto successo in passato con entrambi, svela: "Rimango guardinga". L'incontro con l'ex marito Alessandro invece è carico di pathos, i due non sembrano separati da quanto affiatamento mostrano nel Tugurio. In un precedente momento l'uomo rivela di aver incontrato l'attrice grazie al lavoro - doveva farle un'intervista - e di essersi lasciati a causa di incompatibilità caratteriali. Il web vorrebbe vederli di nuovo insieme a distanza di 4 anni dalla separazione, così come lo vorrebbe Signorini, ma la Luzzi commenta: "Stiamo bene così".

Sorprese per i gieffini: oltre alla presenza dell'ex marito, Beatrice riceve un dolce videomessaggio da parte dei suoi figli e subito dopo chiede a loro di scrivere le impressioni e tutto ciò che gli capita su un foglio, così da potersi aggiornare appena uscita dalla Casa, e gli dice che per lei sono la priorità assoluta e spera di non deluderli; Anche ad Alex arriva un videomessaggio, questa volta dalla madre, pronta a sostenerlo. L'inquilino la ringrazia per l'aiuto che i genitori stanno dando alla sua famiglia; Mirko incontra Greta Rossetti e i due finiscono per fare pace e baciarsi in onda, ma non prima del confronto della donna con Angelica, in cui la fidanzata di Brunetti le dice di essere una "gatta morta" ed essersi avvicinata a lui nei giorni scorsi solo perché non vuole essere eliminata; la Baraldi rivede il suo fidanzato Riccardo dopo due mesi: lei è preoccupata, soprattutto dopo quanto accaduto con Greta, ma il giovane afferma di fidarsi di lei.

Nomination e preferiti

I preferiti della Casa sono Beatrice, Alex, Mirko e Anita, mentre Cesara rende immuni Angelica e Fiordaliso. Vanno al televoto Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio.