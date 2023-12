Grande Fratello, riassunto 25esima puntata: Mirko eliminato, nomination e televoto

Nel video in alto, l'esito delle nomination

Nella 25esima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini e in onda sabato 9 dicembre su Canale 5, tante sono le sorprese e i momenti significativi della serata, a partire dall'eliminato inatteso, Mirko Brunetti, fino ad arrivare al confronto in studio tra Massimiliano e Beatrice, alle dichiarazioni di Sara Ricci e al doloroso racconto di Fiordaliso. Vediamo insieme cosa è successo durante la diretta di questa sera del reality show più seguito d'Italia.

Il triangolo Mirko-Perla-Greta: Brunetti e la Vatiero vengono chiamati in Super Led, dove lui dichiara di essere talmente scarico di non riuscire a dare più nulla a Perla, perché: "Mi sono spremuto fino all’ultima goccia per lei"; la gieffina invece sostiene di non sapere ciò che prova per lui in questo momento e che si tratta di una questione di dignità: "Non c'entra nulla l'orgoglio". La stessa cosa pensa Mirko, il quale afferma che sarebbe dispiaciuto, esattamente quanto la sua ex fidanzata, se lei uscisse dalla casa. Di certo - prosegue - non si sentirebbe sollevato. Infine, Perla crede che il loro rapporto si sia freddato a causa dell'ingresso di Greta. Proprio quest'ultima, in un secondo momento, viene chiamata in causa da Signorini, che mostra un video in cui sentiamo la Vatiero darle della "superficiale" quando la vede ballare con fue gieffini. Nel salone non cambia idea, ribadendo di ritenerla una persona immatura e di averlo detto anche a lei di recente. "Io sono un'altra persona e noi - lei e Greta - siamo completamente diverse", afferma l'accusatrice. Il conduttore le fa notare che lei aveva partecipato a un balletto sexy, provocante con un tentatore durante Temptation Island. Quando prende la parola Mirko, parlando di "giustificazioni" e del fatto che le sue decisioni quindi non erano campate per aria, Perla sbotta: "Che vuol dire? Io non mi giustifico su nulla. Io ho fatto quello che mi sentivo di fare in quel momento. Se io non mi sento di dire che amo una persona e di farmi un tatuaggio, il problema è tuo, amore mio, non è mio. In due mesi non posso amare una persona, io le cose devo valutarle".

Beatrice e Massimiliano: i due gieffini sembrano essersi avvicinati durante l'ultima settimana, ma qualcosa poi va storto. Si torna a parlare dell'incontro della Luzzi con il padre di Giuseppe che ha definito "patriarcale" e "maschilista". Nel corso di una discussione nella Casa l'attore tira in ballo il rapporto della donna con il padre, dicendole di risolvere prima i problemi con quest'ultimo e poi "ne riparliamo". Infatti Massimiliano crede che la Luzzi provi rabbia contro tutti gli uomini. Signorini lo rimprovera: "Non puoi permetterti di dire certe cose a una donna", ma lui non ci sta e parla di un commento che lei aveva fatto sul suo rapporto con la madre , anche se il significato delle parole è totalmente diverso e infatti il conduttore la difende dalle accuse. Sara Ricci interviene affermando: "Ce l'ha anche con le donne", e poi, dopo aver raccontato un triste aneddoto, dice a Massimiliano: "Lei non mi deve più rivolgere la parola, mica sono tenuta a parlarle". Durante il confronto in studio, Varrese si scontra con Beatrice per via di un commento ironico, fatto nel segreto del Confessionale, sul Natale e esclama a gran voce: "Le credenze e la spiritualità delle persone vanno rispettate". Con lui si schierano anche Letizia e Rosanna Fratello, la quale si scaglia contro Beatrice: "Manda un messaggio terrificante". Lei ribadisce che la sua era una semplice battuta, visto il momento di "caz*eggio". Fiordaliso è l'unica degli inquilini a difenderla: “Avete dato della terrificante a Beatrice, ma era ironica”. Infine, per quanto riguarda l'attrazione tra i due, Varrese afferma di averle fatto credere che lei gli piacesse per smascherare il suo interesse per lui.

Le sorprese: Mirko incontra la madre con la quale non ha un buon rapporto. Un momento tanto intenso quanto emozionante in cui la donna gli dice: "Mi sono resa conto di essere stata molto pressante con te, anche se non ti ho mai tarpato le ali. L'ho fatto per cercare di non farti fare degli errori e ricevere delusioni. Ti chiedo scusa, tu sai quanto mi costa farlo. Però ti voglio bene, come ne voglio a Dante. Siamo tutti orgogliosi di te". Quando Signorini chiedo a Greta e Perla se vogliano andare a salutare la madre di Mirko, entrambe rispondono di no, perché "è un loro momento"; Anita riceve una lettera da sua madre dopo il bigliettino che le aveva mandato dall'esterno e che le è costata una "punizione". "Ti chiedo scusa perché sei a rischio a causa mia. Non sono una persona scaltra che infrange le regole: volevo essere presente anche io, sorprenderti come ha fatto papà, ma a modo mio".

Fiordaliso in lacrime: la cantante affronta il suo passato, a partire dal suo rapporto con il padre, per poi passare da quello con il figlio e infine alla relazione con la madre e al trauma della sua perdita a causa del Covid. La gieffina non ha stima di sé stessa e non si considera una buona madre, né tantomeno una buona figlia. Per fortuna, sul primo punto la smentiscono i figli, Sebastiano e Paolo, che le mandano due messaggi molto commoventi.

Beatrice e Rosanna Fratello: quest'ultima svela in diretta che quando la Luzzi è andata a sedersi al suo fianco, le ha detto: "Spostati, fatti più in là che non voglio stare vicino a te. Dovresti vergognarti", ma l'attrice non ci sta: "Non è vero, ho usato la parola 'attaccata'". La cantante però sottolinea: "Lei ha fatto di tutto, ha usato le persone. Io non ho mai usato nessuno per farmi un nome. Non sei proprio nessuno". Beatrice chiarisce: "Io sto usando solo me stessa". La Fratello torna sul discorso del Natale: "Anche quando giravamo per la Casa ha affermato che non le piace questa festa. Nessuno ti obbliga, ma non puoi mandare un messaggio così". L'attrice è infuriata e ribadisce: "Chiedetelo ai miei figli. È follia".

Mirko eliminato: il gieffino viene eliminato con il 19% dei voti, lasciando tutti spiazzati: Anita piange, Perla pensa sia uno scherzo (e un po' l'abbiamo pensato anche noi), mentre Greta ci crede ma scoppia in lacrime.

Nomination

I preferiti della Casa sono Massimiliano, Letizia, Rosy, e Fiordaliso, mentre Cesara Buonamici salva Beatrice. Vanno al televoto Sara, Perla, Marco e Vittorio.