Grande Fratello, il riassunto della quinta puntata: eliminato, nomination, liti e sorprese

È finita la quinta puntata del Grande Fratello e, come sempre, non mancano sorprese, liti, rivelazioni e due di picche in diretta. Quest'anno, rispetto agli anni precedenti, c'è più carne al fuoco tra storie da raccontare e chicche da rivelare. L'idea di inserire nel cast gente comune sta dando i suoi frutti, perché i momenti più belli ed emozionanti, in fondo, li stanno regalando proprio i nip con il loro passato tutto da scoprire e per nulla semplice. Ma vediamo insieme cosa è successo oggi su Canale 5 nella Casa più spiata d'Italia e nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il riassunto della puntata del 25 settembre del Grande Fratello 2023

Massimiliano-Heidi: inizialmente i due gieffini erano in perfetta sintonia tra loro, ma la fretta di Massimiliano nel corteggiare la donna provoca una rottura, tanto che lei ora vuole che ognuno prenda la sua strada. Non solo, perché in diretta la Baci, incalzata da Signorini, dà il due di picche a Varrese. Il conduttore: "Ma allora ti piace Massimiliano?" Lei: "No!"

Massimiliano vs Beatrice: l'attore accusa Bea di essere falsa e ipocrita, una "prima donna antipatica": "Mi dava fastidio questo suo atteggiamento altezzoso e spesso autocritico. Nel momento in cui uno le dice la verità, sei quello cattivo". Lei risponde: "Ho ottimi rapporti con tutti. È un suo modo di schiacciarmi. Dice che sono ipocrita e falsa davanti a tutti e non risolve privatamente".

Sorpresa per Beatrice Luzzi: In Mystery Room l'attrice racconta il suo rapporto con i figli, Valentino ed Elia, svelando di essere preoccupata che la sua partecipazione al Grande Fratello e ciò che sta accadendo nella Casa - è attaccata da tutti - possano influire negativamente sulla loro vita. I due figli, presenti in passerella, la rassicurano: "Noi stiamo bene e siamo fieri di te. Tieni duro!".

Eliminato: Claudio Roma è il primo concorrente eliminato.

Le critiche a Vittorio Menozzi: l'uomo finisce spesso in nomination perché non riesce a integrarsi con il gruppo, tanto che alcuni coinquilini lo considerano un menefreghista, ma il gieffino spiega: "Sono cresciuto in un contesto molto competitivo e individualista".

Concorrenti divisi: Signorini ha in mano una busta nera e svela ai gieffini che solo 10 di loro potranno abitare nella Casa, mentre gli altri dovranno vivere nel Tugurio fino a nuovo ordine. Beatrice e Rosy Chin non si sopportano e per questo il conduttore le chiama in SuperLed. L'arduo compito di decidere chi potrà restare nel Loft di Cinecittà spetta a Beatrice Luzzi, che trova subito il piramidale con base dorata. Mentre Rosy Chin finisce nel Tugurio. Con Bea restano Marco, Paolo, Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex, Fiordaliso, Valentina e Heidi. Gli altri tutti nel Tugurio.

Il dolore di Paolo Masella: il giovane racconta il rapporto complicato con il padre, dichiarando di aspettare un passo da parte sua perché "quando vuoi una cosa dimostri, agisci". A dargli manforte c'è Letizia, che gli consiglia di cambiare prospettiva e di tendere la mano verso la figura paterna per aiutarlo a uscire dall'alcolismo, ma il gieffino continua a pensarla allo stesso modo: "Un'arma ce l'ha, deve solo venire da me e accompagnarmi". In seguito una lettera della sorella, Chantal, lo fa commuovere in diretta.

Nomination

Tuguriati:

Rosy nomina Grecia

Giselda nomina Vittorio

Anita vota Arnold

Vittorio vota Giselda

Garibaldi nomina Grecia

Lorenzo nomina Arnold

Arnold vota Giselda

Ciro nomina Grecia

Casa (segrete):

Fiordaliso vota Marco

Massimiliano vota Beatrice

Heidi vota Marco

Angelica vota Beatrice

Alex vota Heidi

Beatrice vota Massimiliano

Letizia vota Beatrice

Marco vota Heidi

Valentina nomina Massimiliano

Paolo vota Beatrice

Sono al televoto Grecia, Arnold, Giselda e Vittorio (Tugurio), mentre Beatrice è l'unica nominata della Casa.