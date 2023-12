Grande Fratello, riassunto 23esima puntata: Beatrice contro Anita, ingressi e televoto

La 23esima puntata del Grande Fratello è finita: poche lacrime e tante sorprese. Di certo non mancano dibattiti e confronti, ma anche ingressi tanto attesi: stiamo parlando di Greta Rossetti, che porta scompiglio tra Mirko e Perla, e l'amata cantante Rosanna Fratello. La serata vede anche uno scontro tra Beatrice e Anita, acerrime nemiche sin dalle prime settimane, e Beatrice e Giuseppe, sempre pronto a dire qualche parola di troppo. Come sempre, ad affiancare Alfonso Signorini in studio ci sono Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ma ora vediamo insieme cosa è accaduto durante le 4 ore del programma in onda su Canale 5 sabato 2 dicembre.

Il riassunto della puntata del 2 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

L'ingresso di Greta nella Casa: tra i momenti più salienti della serata troviamo il momento in cui la Rossetti diventa ufficialmente una concorrente del grande Fratello, non prima di aver ammesso che il sentimento nei confronti di Mirko è ancora vivo in lei. Dopo aver visto i video sul riavvicinamento tra il suo ex e Perla, compreso il tentativo di Brunetti di baciare la gieffina già in gara, Greta è pronta a entrare nella Casa più spiata d'Italia. A Mirko rivela di essere lì per due motivi, uno dei quali riguarda il modo orrendo in cui i due avevano chiuso il loro rapporto settimana scorsa: "Sai che non mi piace lasciarci in malo modo". Mirko ripete le stesse cose, mentre Perla, chiamata a interagire, sostiene che la situazione è difficile per tutti e tre i concorrenti, ma che il problema tra lei e Mirko non è di certo Greta.

Brunetti è costretto a scegliere tra le due donne per ordine di una busta - una sorta di penitenza - trovata in Confessionale. Decide di tenere con sé nel programma Perla, perché con lei ora si sente a casa e ha bisogno di avere vicino persone di cui si fida. Greta non la prende benissimo, né la scelta di Mirko né l'uscita di scena repentina, ma per fortuna è solo uno scherzo: a fine puntata Brunetti viene invitato ad andare nel Tugurio e lì vede Greta nella camera da letto. Insomma, ne vedremo delle belle, ma già il successivo scherzo a Perla, convinta da Signorini che Mirko voglia andarsene dopo il ritorno della Rossetti nella Casa, la dice lunga sul bel rapporto tra i due gieffini e sulla piega che potrebbe prendere il triangolo amoroso.

Beatrice-Anita: a inizio puntata il conduttore dedica un blocco alle due donne, nemiche da sempre e ora più che mai. Anita pensa che Beatrice sia un'attrice finita e una tarantola pronta a "usare" anche Vittorio, dopo aver già "giocato" con Garibaldi. La Luzzi crede che la Olivieri sia invidiosa della grande libertà con la quale riesce ad essere sé stessa e della sua sensualità "che lei non ha": "Continuerò a nominarla finché morte non ci separi". La Olivieri aggiunge: "Vuole essere la regina a qualunque costo", e poi, rivolgendosi a Vittorio, dice: "Lei sta giocando con te, perché le servi. Ho paura che usi te come mezzo per arrivare alle cose, lei proverà a fare altro, pensa di avere potere su di te. È una giocatrice e attrice, è come se stesse lavorando”.

Beatrice invece ricorda che la gieffina "ha fatto il possibile contro" di lei, e poi si chiede: "Ma come fa a mettersi in mezzo a una relazione e poi sperare di non essere nominata? Ma non ha una vita?” Non solo: Anita pensa che la Luzzi rosichi perché "io sono giovane”, ma l'attrice commenta: “Penso di essere molto più giovane di lei, di spirito”. Per quanto riguarda il fatto di essere "un'attrice finita", Beatrice confessa: “A me non piaceva tanto recitare, e soprattutto non ho mai recitato nella vita o qui. Non ne ho bisogno”. Dopo aver sottolineato di aver chiesto più volte scusa all'attrice, Anita afferma: “Non sono servite le scuse. Dopo essermi scusata, non ho più parlato male di lei. Poi c'è stata la nomination della scorsa puntata, e allora ho ripreso a farlo: ho capito che non c’era proprio niente da fare. Io ci ho provato, ma dopo quel monologo mi sono detta: ‘Va bene così, ora basta'”.

Alla fine del dibattito prende la parola anche Vittorio: "Pedina di cosa? Entrato nella ragnatela? Quello che ha detto era troppo grave per non riferire nulla a Beatrice [intende le parole della Olivieri sul fatto che lo stia usando]". Signorini lo definisce una "zabetta" per aver rivelato tutto all'attrice, che ricorda: "Lei ha la responsabilità di aver inquinato il rapporto con Giuseppe e ora inquina anche quello con Vittorio". Anita non ci sta: "Sei tu il tuo problema. Vai a dire che sono invidiosa di te, ma dimmi una cosa per cui dovrei esserlo..."

Beatrice-Giuseppe: lui è ancora convito che l'attrice l'abbia "usato" e intanto Signorini mostra il video in cui Beatrice definisce Giuseppe un jolly, specificando in seguito che intendeva dire altro: essendo una madre di famiglia non può permettersi di avere tante storie all'interno della Casa. La donna perde la scommessa con Garibaldi (non ricordava di aver utilizzato la parola jolly): 3000 euro a Giuseppe. Lei continua a sostenere che i suoi sentimenti erano sinceri - non ci proverebbe di nuovo con lui perché è importante dare il buon esempio ai figli - e lo fa anche di fronte al padre del giovane, quando in un secondo momento lo incontra nel Tugurio insieme alla madre del gieffino.

L'ingresso di Rosanna Fratello: la cantante ammette che tra i concorrenti nel loft apprezza Paolo, Giuseppe e Anita (andrà sicuramente d'accordo con Beatrice allora...), mentre sceglie di non rivelare subito i nomi delle persone che non le stanno particolarmente simpatiche. La nuova concorrente parla anche di Loretta Goggi, dicendo di essere stata criticata di recente dall'artista per il brano "Sono una donna, non sono una santa" di cui "probabilmente non ha compreso bene il testo", anche se "mi sembra strano che una donna di spettacolo come lei non l'abbia capito. Ad accompagnarla nel Salone è Mirko, che si aspetta di trovare Greta e invece incontra un volto a lui sconosciuto (solo il nome gli dice qualcosa), tanto che Signorini lo esorta a vergognarsi per tale mancanza. Pare non esserci alcuna rivalità tra Rosanna Fratello e Fiordaliso: "È arrivata un'altra zia"

Il provvedimento per Anita: la gieffina viene mandata d'ufficio in nomination per l'eliminazione che si terrà sabato prossimo. Il tutto avviene a causa di un messaggio della madre arrivato dall'esterno, tramite le medicine portate ai concorrenti dalla produzione. La donna si scusa, ma non serve: "Hai violato il patto di lealtà con il pubblico e il programma". Gli autori e Signorini hanno scoperto l'accaduto perché Anita nei giorni scorsi si era confidata con Rosy Chin circa il biglietto, definendo la madre un "genio".

Preferiti e televoto

I preferiti della Casa sono Beatrice e Vittorio, mentre Cesara Buonamici rende immuni Massimiliano Varrese e Fiordaliso. Vanno al televoto Grecia, Perla, Alex, Giuseppe, Paolo e Rosy. Il meno votato, lo ricordiamo, sarà il secondo candidato all’eliminazione di sabato 9 dicembre insieme ad Anita.