Grande Fratello, riassunto 28 settembre 2023 tra scontri e amore: chi è in nomination

La puntata del "Grande Fratello" si è aperta con il riassunto di una settimana molto difficile per i tuguriati, a differenza degli accasati che hanno cucinato e mangiato come non ci fosse un domani. Al centro del ciclone c’è sempre Beatrice, ma ampio spazio anche per la love story tra Massimiliano ed Heidi. Le storie più toccanti sono quelle di Letizia e Fiordaliso, ma andiamo a rivivere tutte le emozioni della trasmissione.

Grande Fratello riassunto 28 settembre 2023

Gli scontri - Continua a stare al centro del ciclone Beatrice Luzzi, sotto attacco dai coinquilini, in particolare Massimiliano Varrese, dall'inizio alla fine della trasmissione. Sono in molte pronte a puntare il dito contro l'attrice, che avrà modo di rifarsi con gli interessi dato che il pubblico la premierà ancora una volta. Nuovo scontro anche tra Massimiliano e Heidi, che ribadisce come non ci sia alcun interesse da parte sua nonostante nella casa sono pronti a scommettere il contrario. Beatrice non se la vedrà solo con Massimiliano, ma anche con Giselda che reagirà molto male dopo essere stata mandata in nomination per l'eliminazione.

Le storie - Questa settimana ampio spazio per Letizia Petris, a cui Alfonso Signorini e gli autori regalano uno dei momenti più emozionanti di questo Grande Fratello. La ragazza ha raccontato al pubblico di come il padre sia tragicamente scomparso dandole la mano in ospedale e di quanto la madre sia diventata il centro della sua vita. Le due si sono riabbracciate nel giardino della casa del Grande Fratello. Altro momento emozionante è stato ascoltare la confessione di Fiordaliso sul tempo che passa, compreso il pentimento per alcuni interventi di chirurgia estetica di cui porta ancora i segni seppur con serenità. Ciro ha potuto ricevere una pizza a forma di cuore da parte della sua fidanzata, con tanto di una lettera d'amore.

La sfida per il tugurio annullata - Alfonso e gli autori avevano deciso che la Casa e il Tugurio sarebbero stati assegnati a seguito di una sfida in piscina, ovvero due squadre da tre avrebbero dovuto raccogliere dal fondo le lettere per formare la scritta "tugurio". Purtroppo però nella seconda prova mancava la lettera G, questo ha scatenato l'ironia del conduttore. "Dobbiamo scoprire il mistero del punto g", rendendosi subito conto della gaffe e invocando l'intercessione di Cesara Buonamici con Pier Silvio Berlusconi per non perdere il lavoro. Scherzi a parte alla fine la prova è stata invalidata e i tuguriati hanno conquistato la casa grazie a Rosy, che ha battuto Beatrice nella sfida per la piramide d'oro.

Chi è in nomination ed è a rischio eliminazione - Rosy vince la sfida della piramide d’oro contro Beatrice con la sua squadra che finisce in tugurio. Paolo è immune per il tugurio. Nella casa invece l’immune è Rosy. Cesara Buonamici rende immuni invece Massimiliano e Heidi “per vedere come va a finire”.

Nomination

Gli accasati nominano in modo segreto nel confessionale:

Samira nomina Grecia,

Grecia nomina Ciro,

Ciro nomina Grecia,

Anita nomina Vittorio,

Garibaldi nomina Arnold,

Rosy nomina Grecia,

Lorenzo nomina Grecia,

Arnold nomina Grecia,

Vittorio nomina Samira,

I tuguriati si nominano in modo palese in Superled scegliendo le carte:

Beatrice nomina Angelica,

Marco nomina Valentina,

Alex nomina Fiordaliso,

Heidi nomina Marco,

Angelica nomina Valentina,

Massimiliano nomina Valentina,

Letizia nomina Valentina,

Paolo nomina Valentina,

Fiordaliso nomina Marco,

Valentina nomina Alex

A rischio eliminazione al televoto in nomination vanno Giselda, Grecia, Valentina e Marco.