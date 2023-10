Grande Fratello, il riassunto della decima puntata: eliminato, polemiche e nomination

Un'altra lunga serata del Grande Fratello, con i protagonisti dello storico reality di Canale 5, ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con discussioni, polemiche e colpi di scena. Scopriamo cosa è successo nella decima puntata dello show guidato da Alfonso Signorini.

La love story di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ancora un argomento che suscita grandi discussioni in casa. In apertura della puntata di giovedì 12 ottobre, il conduttore approfondisce con l’attrice chiamata in mistery il rapporto con il giovane coinquilino. E lo fa, introducendo il discorso con un video registrato dalle telecamere della casa, la sera prima. La coppia è sul divano e in un momento di grande intimità si scambia parole dolci e coccole per poi finire sotto la coperta. Immagini che parlano di tenerezza ed emozione reciproca, che anche le parole della Luzzi confermano. Rientrata in casa l’attrice, prima attaccata e criticata dai coinquilini, anche su questa storia, viene accolta con tutto un altro spirito. Persino gli agguerriti colleghi di reality devono riconoscere che esiste un feeling sincero tra i due.

Massimiliano e Heidi. Altra storia di emozioni e complessità è quella che vede protagonisti, ormai da dieci puntate, l’attore Massimiliano Varrese e la giovane Heidi. Dopo un lungo tira e molla che ha visto entrare nella storia anche un terzo personaggio, Vittorio, ora la ragazza che ha sempre resistito al corteggiamento dell’attore confessa di rimpiangere di aver tenuto lontano l’attore e di averlo fatto solo perché spaventata da una situazione complessa. Heidi è in nomination e se la gioca con Arnold. Prima del verdetto Signorini lascia i due ‘soli’, a confrontarsi ancora una volta. L’attore le dice, “se andrai via sappi che quello che è nato qui è forte, quindi ti devo ringraziare per avermi fatto sentire vivo”. E poi si promettono di aspettarsi reciprocamente.

Samira furiosa. Tanti anche i momenti di tensione nella puntata. Il più clamoroso è quello che vede protagonista Samira Lui, che si infuria letteralmente quando Signorini la chiama per un confronto con Giuseppe in mistery ed entrambi insinuano che la ragazza sia gelosa del rapporto di Giuseppe con Beatrice, ma lei non ha mai accettato nulla da Garibaldi se non l’amicizia. Samira ci rimane talmente male Giuseppe è costretto a chiederle scusa molto seriamente. Altre scintille in puntata si sono registrate tra le eterne rivali Heidi e Anita e, ancora, tra Beatrice e Massimiliano.

Eliminazione e nomination. L’eliminato della puntata è Arnold, mentre le nomination della serata potranno riguardare solo le donne, perché gli uomini sono rimasti in netta minoranza nella casa. Le donne votano al super led in modo palese, gli uomini in confessionale. Finiscono al televoto (che non finirà con l'eliminazione), le tre donne più votate che sono: Beatrice, Grecia e Rosy.