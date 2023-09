Grande Fratello, riassunto e nomination della quarta puntata: chi è a rischio

Siamo entrati nella terza settimana di messa in onda e le maschere del Grande Fratello sono appena saltate. È bastato un semplice gioco della bottiglia per far scoppiare una vera e propria rissa verbale mettendo in crisi gli equilibri della casa. Beatrice Luzzi dovrà rispondere alle parole dei suoi coinquilini, che l’hanno definita la più ipocrita della casa. A fare compagnia ad Alfonso Signorini c’è come sempre Cesara Buonamici con i suoi giudizi attenti e puntuali, ma anche Rebecca Staffelli per il lato social. Cosa sarà accaduto questa sera durante la quarta puntata in prima serata? Scopriamolo insieme.

Il riassunto della puntata del 21 settembre del Grande Fratello

Tutti contro Beatrice: La puntata inizia subito con il chiarimento tra Beatrice Luzzi e i suoi coinquilini, che si sono coalizzati contro di lei accusandola di essere distaccata ed ipocrita. Nella lunga clip viene riproposto quanto accaduto nel daily del mercoledì, quando un semplice gioco ha scoperchiato il vaso di Pandora. Alfonso ha subito messo i concorrenti davanti al video ed è iniziato un lungo confronto, con l’attrice pronta a far valere le sue ragioni rispetto agli altri. Cesara Buonamici si espone dandole ragione, ma le sottolinea che è la meno socializzante. Lei ha una bella dialettica, ma non ha la voglia di conciliarsi con il gruppo nella totalità”. Beatrice insiste arrivando a definire un bluff Massimiliano Varrese, che non la prende affatto bene.

Claudio vs Fiordaliso: Fiordaliso è stata apostrofata in modo poco carino da Claudio, che l'ha invitata a tornare a casa dato che lei si è già realizzata mentre altri hanno sogni da realizzare. Un riferimento all'età davvero sgarbato ed imperdonabile, che ha fatto scatenare le reazioni della casa. Il veterinario ha chiesto scusa, ma i suoi coinquilini gliel'hanno fatta pagare spedendolo al televoto con una nomination inevitabile e che sa di vendetta.

Sorprese per Paolo, Samira e Lorenzo: Particolarmente emozionante nella casa il momento della sorpresa, con gli autori che ogni puntata selezionano alcuni dei concorrenti. La prima che arriva è quella per Samira Lui, che racconta del papà che non ha mai conosciuto e scoppia in lacrime dopo un tenero video messaggio della mamma. Per un padre assente ce n'è un altro con un problema con l'alcool, tanto che Paolo Masella ha deciso di chiudere i rapporti con lui. Il giovane macellaio ha ricevuto la visita in casa da parte della mamma, che l'ha abbracciato chiedendogli di perdonare anche l'altro genitore. L'ultima sorpresa è stata per il calzolaio Lorenzo, che ha ricevuto un tenero video dalla moglie e dal suo piccolo Dante svelando che è stato concepito grazie alla fecondazione assistita.

L'esito del primo verdetto: Il primo televoto vedeva opposti Vittorio, Beatrice, Lorenzo e Arnold. Il primo a salvarsi con i voti da casa è proprio il 27enne modello. Il secondo ad essere stato salvato durante la puntata è stato il calzolaio Lorenzo, che ha esultato emulando il salto di Benigni all'Oscar. Nell'ultima sfida è stata Beatrice Luzzi a salvarsi a discapito di Arnold, che arrivato da pochissimi giorni è già a rischio eliminazione. I primi due nominati a rischio uscita dalla casa sono dunque Grecia e Arnold.

La suite speciale: Viene svelata l'esistenza di una suite speciale con idromassaggio all'interno della casa. I primi a poterne usufruire sono Garibaldi e Giselda, con qust'ultima sceglie di portare Samira Lui tra le risate generali dato che è la preferita di Giuseppe.

La situazione delle nomination

Il Grande Fratello ha annunciato 7 concorrenti immuni dalle nomination, mentre tutti gli altri erano a rischio di potenziale televoto. Le nomination si sono dunque svolte in due fasi, i nominabili hanno espresso il voto in modo palese al superled. I nominabili sono: Angelica, Claudio, Valentina, Giselda, Lorenzo, Rosy, Samira, Letizia, Vittorio, Beatrice, Anita e Heidi. La Luzzi viene salvata da Cesara Buonamici. Andiamo a scoprire tutte le nomination palesi:

Anita nomina Valentina,

Lorenzo nomina Claudio,

Samira nomina Heidi,

Claudio nomina Giselda,

Rosy nomina Valentina,

Angelica nomina Claudio,

Valentina nomina Anita,

Heidi nomina Giselda,

Giselda nomina Claudio,

Letizia nomina Claudio,

Vittorio nomina Angelica.

Passiamo alle nomination segrete degli immuni:

Alex nomina Vittorio,

Fiordaliso nomina Vittorio,

Giuseppe nomina Claudio,

Paolo nomina Giselda,

Beatrice nomina Lorenzo,

Ciro nomina Anita,

Marco nomina Vittorio,

Giselda nomina Rosy

Arnold nomina Heidi

Vanno in nomination Claudio, Giselda e Vittorio, oltre a Grecia e Arnold.