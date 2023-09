Grande Fratello, riassunto della seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello? Ecco un riassunto della serata di venerdì 15 settembre.

Ingresso di nuovi concorrenti: il completamento del cast con i nuovi ingressi è stato spalmato lungo quasi tutta la puntata. Sono sei le persone che vanno a completare il gruppo di concorrenti: Fiordaliso e Ciro Petrone tra le fila dei vip. E poi i giovani Arnold, Valentina, Heidi Baci e Claudio Roma tra i nip. Ma non è detto che il gruppo si chiuda qui, perché Signorini dice in puntata che il casting dei nip è ancora attivo.

Tutti pazzi per i tuguriati: La seconda puntata del Grande Fratello inizia con il riassunto dei primi giorni di cattività dei concorrenti e punta i riflettori in particolare sui cinque finiti in tugurio nella prima puntata: Anita, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo, l’ingegnere Vittorio Menotti e Samira Lui sono riusciti a fare gruppo e a stare bene nella più scomoda delle situazioni. Complimenti da tutti quindi, sono stati molto apprezzati da conduttore, pubblico tv e social. Poi però arriva il colpo di scena. A fine serata questo mini gruppo già abbastanza coeso viene chiamato intorno a un tavolo a esprimere le nomination: ognuno dei cinque deve nominare, guardandolo in faccia, un altro dei tuguriati. Al televoto finisce Vittorio, mentre il pubblico aveva già reso immuni Giuseppe e Samira.

Le nomination degli inquilini sono invece segrete, con il classico meccanismo del concorrente chiamato a dare il suo voto nell’intimità del confessionale. Al termine del giro a finire in nomination insieme a Vittorio sono: Grecia, Rosy e Giselda, nominata con motivazioni veramente incredibili da Paolo e da Alex, entrambi mossi, a dir loro, dalla volontà di proteggerla, come fosse un vaso di cristallo.

La concezione dell’amore di Paolo è approfondita all’inizio della serata. La sua idea viene definita romantica, e pare aver colpito molto sia coinquilini che conduttore, che dedica diversi minuti di trasmissione a questo ragazzo che dice di sognare una donna accogliente come la mamma con cui ha un rapporto molto solido, ma rifiuta anche quello che definisce ‘l’approccio di questi tempi’ che sintetizza con “non si dà valore a niente" e spiega: "per me anche un bacio, una cena è una cosa intima, importante”. C’entra l’amore anche sul fatto che, al momento delle nomination, il ragazzo sceglie Giselda che, secondo lui: “rischia di farsi male”, perché, a quanto dice, pur conoscendolo da 48 ore, la vede troppo 'presa' da lui e non vuole farla soffrire (addirittura!).

L’ossessione per le pulizie di Grecia Colmenares, è tra i passaggi di ‘colore’ della puntata in cui rientrano anche il tentativo di far passare meno serioso se non addirittura simpatico Alex Schwazer, con Signorini che esclama: “Si vede Alex che ti diverti!”, e il racconto reiterato della spontaneità di Giselda, la cui linea narrativa è quella di “Heidi va in città”. Dice infatti il conduttore che la ragazza “ci fa conoscere la semplicità di una vita vera, alla quale nessuno di noi è più abituato. Sta scoprendo un mondo tutto nuovo”, che lei definisce: “Bello, bello bello!”.