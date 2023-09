Grande Fratello 2023, Rosy Chin ammette: "Il cibo era il mio nemico, avevo 60 chili di rabbia"

Rosy Chin è una chef di fama internazionale e viene presentata nel nuovo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini come una madre, un'imprenditrice e una donna il cui rapporto con il cibo non è stato affatto facile in passato, tanto da aver preso e poi perso molti chili nel corso della sua vita. Nel video di introduzione la Chin racconta un vissuto per nulla semplice, una di quelle storie che spesso abbiamo sentito e che, purtroppo, colpiscono molte persone nel mondo.

La storia di Rosy Chin

È Alfonso Signorini a introdurre la rinomata chef, pronta a farsi conoscere fino in fondo dal pubblico di Canale 5. Entrata nella Casa ancora prima dell'ingresso dei primi due concorrenti, Paolo e Giselda, Rosy Chin si racconta senza peli sulla lingua e dimostrando un grande coraggio: "Sono nata e cresciuta a Milano e mi definisco troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani. Per me è stato molto difficile conciliare la cultura cinese e quella italiana. Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico: ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l'armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato. Ho portato la mia esperienza nel crare connubi, contrasti e consistenze a due tradizioni così diverse che ho fatto una fusione unica. Guardo la porta rossa del Grande Fratello e penso che sia un altro salto nel vuoto che devo fare, ma lo voglio fare".

Insomma, una vita in salita che adesso potrebbe prendere una piega nuova e del tutto inaspettata. Chissà che la guerriera non riesca a emergere tra i concorrenti del Grande Fratello. Per il momento non ci resta che attendere l'evoluzione dell'esperimento e godere della visione dei meravigliosi piatti preperati da lei nel Loft di Cinecittà.