Grande Fratello, Rosy Chin in lacrime abbraccia la figlia: "Sei la mia vita"

Quest'anno al centro dell'attenzione per il Grande Fratello ci sono le storie personali dei concorrenti: tanti buoni sentimenti e altrettante lacrime versate. Ma ben vengano le emozioni quando sono vive e vere, come nel caso di Rosy Chin, che racconta il suo difficile rapporto con il cibo ed è protagonista di una sorpresa meravigliosa: la figlia Elisabeth, definita dalla donna la sua "vita".

La storia personale di Rosy

"Erano chili di fatica, sofferenza, voglia di riemergere e di essere accettata. A 17 anni sono stata in un centro per curare la bulimia e l’obesità e posso dire che mentalmente non si guarisce mai. Mi sento sempre inadeguata, una fallita, nonostante i miei successi, non mi sento mai abbastanza”, dichiara Rosy in un video presentato da Alfonso Signorini. La chef viene chiamata in Mystery Room, dove il conduttore si sofferma sul fatto che la chef si senta una fallita: "Tu hai detto che ti senti una fallita e che da bambina avresti tanto voluto sentirti dire dai tuoi genitori "sei stata brava", ma non è mai successo... Come ti impegnavi da bambina per cercare di ottenere questo "brava"?"

La gieffina risponde con le lacrime agli occhi: "Ci provavo in qualsiasi modo. Mi dispiace, non so come poter dimostrare loro di essere... Mi impegno in qualsiasi modo. La cultura nostra è molto forte, rigida. Un 'ti voglio bene' viene visto come debolezza. Mia madre mi ha sempre insegnato che bisogna soffrire in silenzio. Io andavo a giocare al ristorante da piccola perché era l'unica occasione di stare insieme a loro. Il cibo è diventato il mio peggior nemico e al contempo il mio migliore amico. Mi dispiace per quello che ho fatto a me stessa, ho tanti sensi di colpa. Ne provo anche nei confronti della mia famiglia. Non ho dimostrato abbastanza, non sono mai forte. Piangere è considerato un atto di debolezza e io ora sto piangendo.Per dimostrare così tanta forza a volte cerco di difendere gli altri stando in silenzio io. Ho trovato la forza di uscire dal tunnel della dipendenza da cibo grazie all'amore: mi ha aiutato l'amore per i miei figli e il cercare di essere una madre più attiva, meno stanca e senza problemi di salute. Poi l'amore del mio secondo marito, che mi ha amato in tutte le mie sfumature. Mi ha sempre sostenuta. Ora devo fare pace con me stessa e con il mio passato prima di ogni altra cosa. Spero di riuscirci e di aprirvi un po' di più con i miei compagni di viaggio".

Cesara Buonamici interviene: "Io penso che il suo maggior successo non sia il ristorante, ma è ciò che lei è riuscita a superare delle sue difficoltà. Io credo che sia già avvenuto il momento di fare pace con te stessa. L'esperienza della Casa ti darà l'effetto finale, ma tu l'hai già raggiunta con i tuoi figli".

La sorpresa

Signorini invita Rosy Chin a raggiungere la passerella, dove ad aspettarla trova la figlia Elisabeth. Niente Freeze per la gieffina, che corre incontro alla ragazza e la abbraccia, chiedendole poi dei suoi progressi a scuola e annusando il suo profumo, rendendo questo momento ancora più intimo e autentico. Elisabeth pensa che la madre dovrebbe essere di più sé stessa nel reality show: "In questi giorni sei molto triste...". Lei risponde: "Ma vi penso tanto. È difficile stare in un contesto come questo, anche se so che i miei figli sono stati i primi a spingermi a entrare nella Casa. Forse non vedevano l'ora di liberarsi di me!". Infine, la piccola dichiara di avere qualche problema scolastico, un voto negativo in scienze, ma lo fa con il sorriso sempre stampato in faccia, dimostrazione che tutto sta andando bene. E dopo lunghi e intensi abbracci, le due donne si salutano.