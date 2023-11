Grande Fratello, Rosy Chin allontana Letizia: "Conosco l'ex fidanzata Nicole e..."

Al Grande Fratello Letizia Petris è protagonista di un blocco che riguarda la sua ex fidanzata, la prima donna che ha amato e alla quale si sente legata da un filo rosso. Peccato che nella clip mandata in onda da Alfonso Signorini si veda Rosy Chin svelare di conoscere di persona Nicole: "Lei è straordinaria e buona". Quando ne parla con Beatrice, che poco prima chiede a Letizia di non giocare con Paolo, la Chef ricorda che l'ex di Letizia ha tutto il diritto di replicare, e poi svela: "L'ha fatto per liberarsi di tutti i pesi che si porta da tanto tempo", per aggiungere in seguito, tornando a parlare con la Luzzi, di non poterle dire la sua interpretazione della situazione. "Preferisco astenermi perché sono cose che hanno vissuto loro due. Io preferisco astenermi. Sono arrivata alle mie conclusioni per i fatti miei. Attraverso la mia esperienza nella Casa in questi 60 giorni sono arrivata a pensarla esattamente come Nicole, che non è una persona falsa né bugiarda. Non è nemmeno una persona a cui interessa stare sui social. A me le Maria Teresa di Calcutta finte non mi sono mai piaciute". Chi ha ragione e chi torto? Il dibattito nel salone chiarisce molte dichiarazioni.

Il dibattito tra Rosy e Letizia

Inutile dire che il conduttore non perde l'occasione di punzecchiare la Chin per capire il suo punto di vista sulla questione e quanto sa della precedente love story tra le due donna. Queste le parole della gieffina: "Se cerchi di parlare bene di una storia passata e poi tappi la bocca all'altra persona coinvolta, non ti pulisci la coscienza in questo modo, e dovresti aspettarti dall'altra parte la delusione, la rabbia e il dolore che questa persona, attraverso il sentimento che ha provato, potrebbe esporre. Conosco Nicole da un po' di tempo, ma non mi ha mai parlato di Letizia. Ho solo saputo che avevano un rapporto e che fosse finito. io, entrando in questo percorso, non ho mai voluto essere condizionata dalla loro storia, da ciò che era successo".

Rosy come ha conosciuta Nicole? Lei spiega: "Abbiamo fatto un lavoro insieme, perché lei vende dei prodotti alimentari. Era un esperimento di cocking video tra noi due. Lei è una persona molto generosa, empatica, buona, che dà tutta sé stessa agli altri e si dona, tant'è che abbiamo fatto l'anno scorso un Capodanno insieme in Thailandia. Il rapporto tra me e Letizia è nato con le migliori intenzioni. Le ho fatto da mamma, sorella e amica, comprendendo tutte le sue fragilità e donandole tutta me stessa, a volte facendomi assorbire completamente. Poi, ad un certo punto, non sono più riuscita ad assecondare i suoi capricci, i vizi. Mi astengo dal dare un'opinione sulla relazione tra Nicole e Letizia. Quando ho detto che è una Maria Teresa falsa io parlavo del mio rapporto con lei, non quello con la sua ex fidanzata".

Signorini pensa che la Chin si stia arrampicando sugli specchi, ma lei replica: "Nicole ha avuto totalmente ragione nel poter esporre i suoi pensieri, tant'è che per me non si parla bene di una persona perché le si vuole tappare la bocca. Quando io ho un problema in una relazione chiedo scusa e parlo dei miei principi".

Le accuse a Letizia

In seguito Alfonso Signorini non le manda a dire e chiede subito a Letizia perché non si sia difesa da accuse così pesanti di Nicole nei suoi confronti. La donna aveva anche dichiarato che la Petris la picchiava, ma lei non aveva smentito nulla di quanto scritto nel famoso post sui social, che potete leggere qui.

La gieffina spiega: "Per quanto riguarda ciò che ha detto Rosy, io non ho voluto tappare bocca a Nicole, ma semplicemente, dal momento che avevano saputo che ero stata con una donna mi hanno chiesto di raccontare la storia, e io ci ho anche pensato, perché ero entrata con il desiderio di non parlarne perché sapevo che c'erano delle cose andate male tra me e lei. Ma le mie amiche erano molto curiose e a quel punto la raccontai. Io mi tengo il bello di quello che è stato e ne ho fatto buon uso per crescere e diventare la persona che sono, non ho motivo di venire al Grande Fratello per denigrare qualcuno. Non ho smentito le accuse perché io mi sono fatta odiare da Nicole, sono stata un po' vigliacca nel mio passato. Io non sono entrata qui dicendo che sono Santa. Tutti abbiamo fatto degli errori, ho sempre detto di aver sbagliato con lei, anche quando mi è stato chiesto in Confessionale. Infatti avevo detto di volerle chiedere scusa perché qui dentro sto imparando proprio a farlo, a scusarmi.

Signorini le legge un nuovo post di Nicole, questa volta meno lungo e duro del precedente: "Tralasciando la reazione prevedibile, perché non aveva scusanti per i comportamenti avuti, la cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni che ha fatto per la sua giovane età. Specifico che sono fatti successi 3 anni fa e non 120 mila, come dice lei. Ci sono cose che se le fai non importa tu abbia 20, 30 o 50 anni non vanno fatte a prescindere. Se l'idea del suo grande amore è questa, deve rivedere i suoi ideali".

Letizia risponde: "Io l'altra volta intendevo dire che sono passati 5 anni dalla fine della nostra relazione. Quando ho conosciuto Andrea, 3 anni fa, è poi venuto a mancare anche mio padre, e diciamo che io e lei abbiamo sempre avuto questo rapporto un po' conflittuale prima che papà entrasse in ospedale. Per questo dissi che mi dispiaceva che mio padre morisse con il pensiero che ci fosse ancora una donna al mio fianco. Non stavamo più insieme, ma a volta ci sentivamo e ci vedevamo. Quando è venuto a mancare mio padre, lei per me c'è stata tantissimo. Quando poi ho iniziato a stare meglio, lei ha iniziato a frequentarsi con un'altra persona. Io ho degli ideali d'amore enormi e continuo a dire che di lei ero innamorata".