Grande Fratello, Samira Lui contro Beatrice: "Se volessi Giuseppe lo prenderei in poco tempo"

Al Grande Fratello Alfonso Signorini punta a Samira Lui e Giuseppe Garibaldi nel primo blocco del reality show in onda su canale 5 il 16 ottobre. Nella scorsa puntata la gieffina si era arrabbiata con l'uomo perché l’aveva fatta passare da gelosa. Lui si è scusato più volte, ma lei ha continuato a sfogarsi sulla questione, e così il conduttore decide oggi di capire come stanno davvero le cose tra i due diretti interessati.

Cosa è successo

Come di consueto, Signorini mostra quanto accaduto tra i due negli ultimi giorni. Nel video sentiamo Samira dire che Giuseppe non vedrebbe l'ora di ricevere le sue attenzioni, mentre quest'ultimo ricorda che "da parte mia c'è sempre stato un rapporto di amicizia che non è mai andato oltre”. Nel filmato viene ripercorso tutto ciò che è successo nella scorsa puntata, tra cui il momento in cui Giuseppe parla di gelosia e la forte reazione della donna in diretta, la quale svela: “Dopo oggi non voglio più vederlo in casa”. Anche Beatrice Luzzi ne dice delle belle, affermando di aver sopravvalutato la Lui. Non solo: secondo l'attrice, quest'ultima avrebbe cercato di avvicinarsi nuovamente al suo interesse amoroso solo perché si è sentita trascurata e che sia tutta questione di stile ed eleganza: "Era lei che si lamentava che Giuseppe non c’era più, ha fatto una figuraccia". Nel video sentiamo Samira dire all'attrice che se fosse veramente gelosa le direbbe ciò che il gieffino le dice ogni giorno, ma Beatrice reagisce: "Non mi lanciare queste frecciatine." Infine, la showgirl lancia una sfida alla "rivale": "Se lo volessi, me lo prenderei in pochissimo tempo".

Il confronto

Dopo aver visto cosa è successo nelle ultime ore, Signorini chiama in causa Bea che risponde: “Si commenta da sola. Dopo quello che ha fatto nell’ultima puntata, al di là della mia presenza o meno, non credo proprio che si prenderebbe Giuseppe". Giuseppe commenta: “No, con uno schiocco di dita no. Se venissi corteggiato… ma così no". Beatrice lo fulmina con gli occhi, poi Giuseppe continua: "Non c’è stato mai nulla oltre l’amicizia. Le ho sempre detto che se i miei modi di fare e scherzare le davano fastidio bastava dirmelo, ma non mi ha mai detto di no”. Samira si difende: “Volevo chiedere scusa.. Da quella frase è uscito un messaggio sulla gelosia che non c’entrava nulla con Beatrice. Ero solo arrabbiata.” Per quanto riguarda la frecciatina sul raccontare a Beatrice ciò che Giuseppe le dice, Samira si tira indietro e afferma di non aver ricevuto complimenti di recente da parte sua: “Attualmente non mi dice nulla, prima faceva battutine che potevano lasciare intendere un interesse nei miei confronti da parte sua".

Dallo studio Cesara Buonamici interviene: "Non penso che c’entri nulla la gelosia. Hai un fidanzato, sei bellissima e abituata a essere ammirata. In quella reazione io ci ho visto una delusione, quella per il peso specifico che ora nella casa ha Beatrice. Nella casa non è importante mostrarsi, ma quello che si crea. È come se ti fossi sentita poco importante lì dentro, come se fossi stata messa meno al centro dell’attenzione. Ho visto una reazione che non aspettavamo"

Samira spiega: "No. Semplicemente dal nulla si è fermato il nostro dialogo e quindi sono andata da lui per capire il motivo di tale situazione." Signorini aggiunge: "Samira avrà capito che parlare con Giuseppe rende, perché lui è protagonista di tanti blocchi. Lei è una persona intelligente", ma la gieffina nega. La parola passa a Beatrice, alla quale il conduttore chiede "Ti dà fastidio che Giuseppe fatichi a esprimere le sue opinioni?", e lei risponde: “Sono abituata, ma trovo che sia un po’ una caratteristica degli uomini il fatto di avere più difficoltà a esprimersi". A porre l'ultima domanda è Cesara: "Bea dimmi cosa ti piace tanto di Giuseppe", e lei afferma: "È uno dei pochi che non sta lì a dirci quante proteine e carboidrati contiene un alimento. È più vigoroso."