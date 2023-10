Grande Fratello, Samira Lui è gelosa di Garibaldi? Lei si infuria per l’insinuazione

In apertura della puntata di giovedì 12 ottobre del Grande Fratello, Alfonso Signorini approfondisce la storia nascente tra Beatrice Luzzi e il giovane Giuseppe Garibaldi, sempre più importante. Nel corso della trasmissione, ritorna a parlare con il giovane calabrese e con Samira perché, prima che arrivasse nel suo cuore Beatrice, tra i due ragazzi c’era un’amicizia speciale. O meglio Garibaldi era particolarmente gentile con la bella Samira, e anzi cercava di mettere in piedi un corteggiamento ma lei, fidanzata fuori, ha sempre fatto capire che quella con Garibaldi era una bella amicizia e sarebbe finita lì.

In questi giorni, con Giuseppe Garibaldi ormai molto preso dal suo rapporto con Beatrice Luzzi, il pubblico ha notato che Samira tentava di riavvicinarsi a Giuseppe ed è arrivata ad andare da lui a chiedergli “perché non mi parli più come prima? C’è qualcosa che non va?”

Il conduttore lo fa presente ai due chiamati nella mistery ma quando fa capire con le sue domande che Samira potrebbe essere gelosa in realtà del ragazzo, lei diventa furiosa. E ribadisce in ogni modo che, tra lei e Giuseppe non c’è mai stato niente e da parte sua nessun interesse né prima né ora. Il conduttore insiste, perché non è convinto dalle parole della ragazza, e anche quando tornano nella casa lei sembra arrabbiatissima. A spiegare a Giuseppe l’ira di Samira è Anita, la loro comune amica che dice: “Lei è rimasta male perché già prima tutti scherzavano su questa cosa, ed è venuta a chiederti se andava tutto bene come amica”, dunque l’insinuazione sulla gelosia ha mandato su tutte le furie la ragazza che ha continuato a negare che per lei Giuseppe sia più di un amico. Nel frattempo Beatrice non appare affatto impensierita, anzi dice che ha trovato Samira molto leale nei suoi confronti.

La chiude Giuseppe poco dopo chiedendo scusa a Samira, e sottolineando: "Io scherzo sempre, ma voglio dire che non mi sono mai riferito a niente che non fosse l'amicizia, non mi permetterei mai, quindi chiedo scusa a Samira". Scuse accettate, almeno davanti alle telecamere.