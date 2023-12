Grande Fratello, Sara Ricci svela: "Beatrice mi ha detto cose su Anita che non posso ripetere"

Nel video in alto, il confronto tra Sara e Beatrice nel salone

Durante la puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini dedica un blocco a Beatrice Luzzi e Sara Ricci, le quali hanno lavorato insieme sul set di Vivere per anni. Tra le due non correva buon sangue al tempo e i rapporti non sono certo migliorati: lo stiamo vedendo in questi giorni. Beatrice infatti vede l'attrice più immatura e inaridita rispetto a tanti anni fa, mentre quest'ultima sabato scorso ha tirato in ballo una cosa accaduta in passato che riguarda la morte della madre e mette in cattiva luce proprio la gieffina più amata di tutti. Da quel momento la Luzzi smette di guardare negli occhi Sara, facendo proprio finta di non vederla, un atteggiamento che indispettisce non poco la sua inquilina. Non solo, perché in seguito Bea afferma che la Ricci "ha mostrato gravi segnali di superbia, arroganza e snobismo", mentre quest'ultima, oltre a vederla come una donna piena di rancore, svela che la notte in cui è entrata la concorrente, a microfoni spenti, le avrebbe detto delle cose terrificanti sulle gieffine più giovani, in particolare su Anita.

Il confronto nel salone

Alfonso Signorini, dopo aver mostrato il video che presenta i fatti accaduti nei giorni precedenti, ricorda l'accusa di Beatrice nei confronti di Sara: "Ha tirato in ballo il lutto di sua madre". La Ricci risponde a tono: "Io non ne avrei mai parlato, figurati, l'ho anche dimenticato... Semplicemente lei mi ha punzecchiato tutta la settimana: qualsiasi cosa facessi era sbagliata. Sono convinta che Beatrice non ami le donne, perché vedo come si pone con le più belle e giovani. Non parlo di me, io sono più grande e ho fatto il mio tempo". A quel punto il conduttore le chiede chiarimenti su quanto raccontato di terribile dalla Luzzi sulle fanciulle della Casa e lei risponde: "Non solo sulle donne, su tutti, ma non ne farò parola con nessuno". Beatrice la interrompe: "Sei veramente una bugiarda di prima categoria. Non c'è nulla da dire, abbiamo parlato solo del nostro passato".

Massimiliano interviene senza essere interpellato (novità...): "Anche Giuseppe diceva che lei parla senza microfoni". "Ho solo riportato le parole di Garibaldi. Siccome non è la prima volta che succede, la verità deve uscire fuori", aggiunge l'attore quando la Luzzi si arrabbia. Quest'ultima poi ribadisce di aver parlato con Sara "sempre e solo della nostra vita passata", ma la Ricci non la vede allo stesso modo: "No, mi hai detto una cosa su Anita che non si può nemmeno ripetere". La Olivieri dice di non volersi abbassare a certi livelli: "So di cosa parlano, è veramente una cosa di poco stile e ridicola". Beatrice, arrabbiata, sbotta: "È assolutamente falso. Sicuramente le avrò detto che Anita ha parlato male di me, ma non quella notte, e che aveva detto delle cose drammatiche". "Hai detto che lei fa una cosa in bagno che non si può neanche ripetere, e non è quello che fa Perla, cioè piangere", chiarisce Sara, alla quale la Olivieri aggiunge il suo commento: "Riguarda un episodio accaduto che trovo vergognoso".