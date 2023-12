Grande Fratello, Sara Ricci "modesta": "Io vi ringrazio ma anche voi dovete ringraziare me"

Nel video in alto, Sara Ricci si intromette tra Beatrice e Massimiliano

Al Grande Fratello Sara Ricci mostra un lato del tutto inedito del suo carattere. Durante la puntata, in ben due occasioni, la gieffina si fa sentire e racconta verità di cui nessuno è al corrente. La prima volta afferma di aver rinunciato a terminare la sua tournée per entrare nella Casa, mentre la seconda riguarda un fatto accaduto 24 anni prima, quando la madre di Sara è venuta a mancare e lei e Beatrice Luzzi lavoravano insieme sul set di "Vivere".

Cosa è successo

A inizio puntata Alfonso Signorini mostra una clip in cui vediamo parte degli inquilini rivelare chi vorrebbero che uscisse dalla Casa lunedì 9 dicembre. Beatrice Luzzi, che al suo arrivo nel programma l'aveva abbracciata con tanta forza, sceglie di "nominare" Sara Ricci perché "si è inaridita rispetto a 25 anni fa ed è stata un po' snob rispetto a quelle 4 o 5 regole che andrebbero seguite". La gieffina ribatte: "Non mi sento inaridita, semplicemente non devo ringraziare nessuno, perché sono una professionista. Non è che mi avete trovato sotto un albero di fico. Stavo lavorando, quindi per me è stato anche un sacrificio venire qui, e tu lo sai. Io ringrazio voi come voi ringraziate me". Signorini non ricorda e le chiede: "Certo, ok, per carità... Ma che tournée stavi facendo? Mi è sfuggito...". Lei risponde: "Come ti è sfuggito? Ne abbiamo parlato... Il tenente Colombo". Il conduttore chiarisce: "Non mi ricordo, ho una memoria molto flebile, capisci? Ma dove stavi lavorando?" Sara spiega: "Abbiamo fatto tutto il nord, compreso Trieste, e avrei dovuto finire dopo 5 giorni". "Ah sì, ora ricordo, avevi una rappresentazione la domenica, ma poi non c'era più niente", dice Signorini prima di chiudere il discorso: "Vabbè, dai".

La seconda volta

Nella seconda occasione il blocco è diverso: i protagonisti sono Massimiliano e Beatrice, ai ferri corti da questa mattina. Lui dichiara che l'attrice non rammenta bene come stanno le cose, lei invece pensa che sia Varrese a distorcere la realtà dei fatti, il tutto dopo che l'attore, riguardo al tema del patriarcato e a quanto è accaduto con il padre di Garibaldi, prende in causa il rapporto della Luzzi con il suo papà, affermando con convinzione che lei ha seri problemi con gli uomini. È qui che si intromette Sara Ricci, alzando la mano. Il conduttore sta continuando il suo discorso per capire meglio la situazione tra i due gieffini, ma la new entry sbotta: "Mi fai parlare?". Signorini, un po' adirato per il suo atteggiamento, la blocca: "Non è che non ti faccia parlare, ma prima vorrei concludere il mio discorso e poi ti faccio commentare come a tutti. Non è che abbia chissà quali preconcetti nei tuoi confronti. Lasciami finire, visto che conduco io". Lei aggiunge: "Va bene, ma è molto pertinente con il contesto".

In un secondo momento la Ricci dice la sua sull'argomento: "Beatrice è piena di rabbia anche nei confronti delle donne, perché 24 anni fa, quando io ho perso mia madre e non ho potuto recitare per due giorni, lei non mi ha voluto sostituire. Mi ha fatto un pensierino...". La Luzzi smentisce: "No, ma cosa dici? È una follia, ragazzi. Questa è una bugia vera e propria e sei fuori luogo. La cosa assurda è che lei continuò a lavorare anche dopo la morte della madre, già dal giorno successivo. Noi rimanemmo tutti colpiti dalla sua professionalità". "Guardami negli occhi, lo sai benissimo. Sei venuta in camerino e mi hai fatto un regalo. Io ti ho detto con il sorriso: 'Guarda, io ti ringrazio, ma purtroppo non è il mio compleanno, è semplicemente morta mia madre. Quindi chi è l'arida della situazione? Io non avrei mai detto questa cosa, ma siccome mi dà dell'arida... E mi hai voluto screditare di fronte al Grande Fratello, dicendo che io sono una ingrata. Non lo sono", ribatte Sara.