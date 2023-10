Grande Fratello, il riassunto della settima puntata: eliminato, nomination, televoto

Anche la settima puntata del Grande Fratello è ricca di dinamiche ed emozioni travolgenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non smette di sorprendere, questa volta perlopiù in positivo. Al di là della ripetizione di alcune vicende che legano i nostri gieffini, come la situazione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese e quella tra Beatrice e gli altri inquilini, non possiamo lamentarci della piega che sta prendendo il Grande Fratello, dove i buoni sentimenti continuano a regnare nelle storie dei suoi protagonisti. In studio, accanto al conduttore, l'opinionista Cesara Buonamici, l'addetta ai social Rebecca Staffelli e a fine serata il secondo eliminato della stagione: Marco Fortunati, in nomination con Giselda Torresan, Grecia Colmares e Valentina Modini.

Il riassunto della puntata del 2 ottobre del Grande Fratello 2023/2024

Scontro Giselda-Beatrice: la giovane veneta dichiara di non essere il "cane al guinzaglio di Rosy", sottolineando il fatto di non essersi mai lasciata condizionare da nessuno nel programma; Beatrice afferma di averla nominata al televoto e aver detto determinate cose perché si è sentita ferita quando ha scelto lei come "ipocrita" della Casa durante il gioco ideato dagli autori la scorsa settimana. Nessun chiarimento in vista per le due concorrenti.

Heidi-Massimiliano: durante la diretta Heidi conferma il due di picche all'attore, e lo fa in maniera così diretta da lasciare lo stesso Massimiliano senza parole: "A me ha seccato così. È inutile, me ne farò una ragione e vado avanti. Che devo fare? Non sono innamorato, è una parola grossa, ma mi piace molto. Da qua a innamorarsi..." La gieffina chiede di chiudere questo film qui, con grande dispiacere del gieffino: "Quando il regista dice stop c'è poco da fare".

Le sorprese: Massimiliano ascolta una lettera che gli ha mandato la madre di Mia, Valentina, sua ex compagna di vita, e si commuove pensando a tutto ciò che insieme hanno affrontato e superato per il bene della figlia, lasciando da parte vecchi rancori e dolori. Infine, l'uomo apre una busta rossa trovata poco prima nel Confessionale: è un disegno di Mia, che dipinge sé stessa, il padre (al centro) e la madre come una famiglia felice; Rosy Chin incontra la figlia Elisabeth, la più grande. Le due si perdono in lunghi e caldi abbracci dopo che la madre ha raccontato in Mystery Room di quanto la sua famiglia abbia contribuito a farla uscire dal tunnel dei disturbi alimentari.

Giselda e l'amore tossico: la gieffina racconta la storia del suo primo amore, un uomo che non c'era mai e che si vergognava del suo lavoro di operaia (ma perché?!). Non solo, perché confessa di aver scritto cattiverie sui social dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato (5 anni insieme) stava con un'altra ragazza. Alla fine si è pentita del gesto e con ha chiarito con quest'ultima (ma non sono amiche).

Heidi-Anita: dopo la battuta infelice sull'altezza di Heidi, Anita chiede scusa a tutti, anche agli autori. Per la Baci però è una mossa che serve solo a ripulire la propria immagine. Ma torniamo alla scorsa puntata, quando Anita, durante una pausa pubblicitaria, dichiara: "Aspettavo solo che Heidi dicesse che sono invidiosa, perché ho poco da invidiare a una alta un metro e quaranta". Heidi non la prende bene e nella clip la sentiamo dire: "Ti stai arrampicando sugli specchi con queste chiacchiere a tavola da 12enne. Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota?”. In un secondo momento, riferendosi alla coinquilina, afferma: "Se vado di là, la devasto". Inutile dire che il confronto in diretta serve a poco e che Heidi ha la meglio nel dibattito.

Il triangolo Vittorio-Anita-Heidi: nemmeno Vittorio considera il triangolo. Pare infatti che sia più interessato a Heidi che ad Anita. Dal canto suo, la gieffina dichiara: "Io esco. Non ho vissuto Vittorio, sono stata nel Tugurio". Heidi lascia la porta aperta a Vittorio, il quale spiega: "È stato un incontro positivo, ma io sono proprio su un altro Universo quando mi piace qualcuno". Nel frattempo Signorini chiede a Massimiliano "stai rosicando?" e lui risponde: "No, perché so chi sono". Non ci resta che aspettare e vedere come si evolve la situazione.

Gli immuni: Paolo Masella, Fiordaliso, Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Samira Lui, Anita Olivieri, Rosy Chin e Grecia Colmenares (le ultime due concorrenti sono scelte da Cesara Buonamici).

Eliminato: Marco Fortunati è il secondo eliminato del Grande Fratello.In studio ammette che probabilmente il fatto di non essersi inserito abbastanza nelle dinamiche interne alla Casa l’ha fatto eliminare.

Nomination

Tutte le nomination del 2 ottobre:

Letizia vota Arnold

Beatrice vota Lorenzo

Vittorio vota Giselda

Angelica vota Arnold

Arnold vota Beatrice

Heidi vota Arnold

Alex vota Arnold

Giselda vota Vittorio

Lorenzo vota Beatrice

Garibaldi vota Valentina

Valentina vota Arnold

Marco vota Beatrice

Samira vota Beatrice

Fiordaliso vota Alex

Ciro vota Beatrice

Anita vota Beatrice

Massimiliano vota Beatrice

Grecia vota Letizia

Rosy vota Beatrice

Vanno al televoto Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex.