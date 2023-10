Grande Fratello, Signorini cita Giambruno parlando con Cesara: "Sai che ti dona quel blu estoril?"

Alfonso Signorini non perde un colpo: è sempre in prima linea quando si tratta di gossip e non manca anche nella serata del 19 ottobre di iniziare la puntata con un chiaro riferimento all'argomento di punta degli ultimi giorni, soprattutto dopo la puntata di Striscia la Notizia che ha visto il compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, nuovamente al centro dell'attenzione per lo stesso argomento: un vestito "blu estoril". Prima di spiegare quanto successo in precedenza, è bene precisare che il conduttore e Cesara Buonamici sono stati protagonisti di un botta e risposta esilarante, che sui social gli utenti più informati avranno sicuramente apprezzato.

Cosa è successo

Tra ieri e oggi Andrea Giambruno ha fatto molto parlare di sé per i fuorionda del programma "Diario del giorno" trasmessi da Striscia la Notizia, durante i quali il giornalista si lascia andare a battutine ed espressioni alquanto allusive e colorite mentre in studio c'è la collega Viviana Guglielmi, con la quale sembra provarci spudoratamente. Nel primo video mostrato dal Tg satirico Giambruno si lamenta del fatto che viene deriso per i suoi capelli e così nel fuorionda, rivolgendosi alla collega, commenta: "L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana. Ma la bellezza di questo blu estoril...". Lei ribatte: "Blu Cina", e lui esclama: "Blu estoril. Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo: blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore. Va meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'… Sei una donna intelligentissima... Ma perché non ti ho conosciuta prima?" Oggi la puntata del Grande Fratello si è aperta proprio con una battuta a tal proposito, che non è passata inosservata agli occhi del grande pubblico televisivo. Tra l'altro, molti utenti sui social vedrebbero bene il compagno della Meloni nel programma condotto da Alfonso Signorini: chissà perchè... Si tocca il pacco, dice parolacce, si atteggia... Insomma, forse non è poi un'idea così sbagliata ecco.

La battuta tra Signorini e Buonamici

Alfonso Signorini entra in studio e dopo aver salutato il pubblico a casa e presente in sede, come di consueto saluta Cesara Buonamici per poi farle una battuta sulla sua giacca: "Sai che ti dona quel blu estoril?" L'opinionista ribatte senza esitare un attimo: "No, è blu Cina". Un siparietto davvero ben riuscito, che raccoglie risate e applausi in studio e commenti positivi sui social.