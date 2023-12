Grande Fratello, Signorini rimprovera Anita per le battute sul battesimo: "Da credente mi sento offeso"

Nel video in alto, il confronto tra Beatrice e Anita

Nella puntata del Grande Fratello, in onda sabato 30 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini rimprovera Anita Olivieri in diretta per alcune considerazioni inappropriate sul sacramento del battesimo che hanno ferito nel profondo il conduttore in quanto credente. La gieffina si difende spiegando bene cosa è accaduto prima e quindi il motivo del suo comportamento, svelando che in realtà i suoi genitori sono entrambi battezzati. Il conflitto prosegue per tutta la durata della serata, anche perché Beatrice non manca l'occasione di infierire, tanto che il conduttore è costretto a prolungare i tempi per far sì che le due donne si chiariscano.

Il rimprovero di Signorini

Il conduttore chiede silenzio a tutti gli inquilini per parlare di una questione importante con Anita. Il suo tono è decisamente serio, da uomo arrabbiato e offeso: "Faccio una premessa: non sto parlando a nome del Grande Fratello, ma a titolo personale. C'è una cosa che a me ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che tu hai fatto su un sacramento per noi cattolici importante, il battesimo, parlando con Giuseppe". Inizialmente non si sente l'audio della clip in questione e Signorini sbotta: "Voglio le parole, perché mi hanno dato molto fastidio e voglio che anche il pubblico a casa capisca, altrimenti sembro uno che farnetica". Nel video le sentiamo dire a Garibaldi: "Io non mi battezzo, cosa lo faccio a fare se non credo? È una presa in giro... Che senso ha? Se vuoi, battezzo io te di nuovo. Come si fa? Ti metto l'acquetta?" Poi la giovane prende una bottiglietta di acqua, ne versa un po' sulla mano e poi bagna la testa di Giuseppe.

Alfonso le spiega il motivo del richiamo: "Ognuno di noi è libero di credere o non credere, ci mancherebbe altro. Tu non hai il dono della fede e va bene così, puoi credere in qualunque altra cosa. A me non interessa, però nessuno ha il diritto di sperc*ulare il credo degli altri. Mi dispiace, queste immagini la dicono lunga. A me tutto ciò non piace, mi ha offeso, io sono cattolico. Mi hanno offeso le tue parole e il considerare quello che io ritengo un sacramento importante per la mia crescita. È una cosa mia e di milioni di altre persone, e francamente vedere la prima ragazzina venire qui a dire che è tutto una sola non lo accetto".

Anita Olivieri però afferma di non aver mai preso in giro la fede di nessuno: "Io sono la prima a difendere il credo e il Dio di Giuseppe proprio perché siamo legati dal primo giorno, lo sostengo sempre. Io mi riferivo a lui, perché mi aveva detto: 'Quando usciamo da qui ti battezzo' e io gli avevo risposto di non volermi battezzare perché non sono credente. Non ho mai preso in giro la fede, ma solo lui che mi voleva far fare il sacramento. I miei sono battezzati entrambi, tutta la mia famiglia lo è, quindi non avrebbe senso". Dopo aver ascoltato le sue parole, il conduttore fa un passo indietro: "Se è così, io ti chiedo scusa. Se non lo è, a me hai ferito. In questa sede non voglio fare processi a nessuno. Ti ho esternato i miei sentimenti al riguardo, ma se mi dici che questa cosa va inquadrata in un contesto diverso io mi scuso".

Il (mancato) chiarimento tra Beatrice e Anita

Dopo il rimprovero di Signorini, Beatrice non perde occasione per dare ad Anita della "dissacrante" e infatti mezz'oretta dopo il richiamo vediamo la giovane donna in crisi, pronta ad uscire dalla casa del GF perché "ho passato 10 anni in analisi per poi arrivare a questo, non me lo merito". "Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati, è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi che cerco di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere, ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere", aggiunge Anita. Il conduttore quindi decide di chiamare le due dirette interessate in Mystery per un confronto improvvisato.

La Olivieri chiede di parlare per prima per spiegare il suo pensiero alla Luzzi: "Quello che manca tra di noi è il rispetto. Hai mai visto una partita di Federer e Nadal? Ecco. Io stasera, se me lo permettono, esco. Non riesci a capire quando è il momento di parlare. È un tema così delicato a Roma, non puoi continuare a infilare il coltello in una questione che non ti tange, quando io so che non intendevo far passare quel messaggio sbagliato. Lo sai che proteggo Giuseppe su questo aspetto della sua vita". "Che tu lo protegga è vero, ma mi pare che su determinati argomenti tu sia sta più dissacrante di me", risponde Beatrice, interrotta poi da Anita: "Non fai mai un passo indietro, vincerai per ciò che stai dicendo..." L'attrice però non ci sta: "Non c'entra nulla vincere, io l'ho sempre rispettata. Quando avevo la relazione con Giuseppe non l'ho mai nominata perché era sua amica, ma lei dall'inizio del GF me ne ha dette di tutti i colori. Quante volte sei intervenuta tu sui miei sentimenti e la mia famiglia? Io invece ho soltanto definito quello che tu hai fatto, che era dissacrante".

Alfonso Signorini ricorda ad Anita che non è lasciando il campo di battaglia che si dimostra qualcosa: "Farlo significa riconoscere una propria debolezza che tu in questo momento non hai. Seppure non riuscite a trovare un accordo tra voi due, cercate di fare ognuna il proprio gioco, impostando le giornate sul percorso nella casa come meglio ritiene, però mollare adesso è davvero stupido. Non risolvi niente e non è una scelta intelligente". La olivieri crede di non poter gestire oltre la situazione, mentre Beatrice rincara la dose: "L'errore l'hai fatto tu, è inutile che te la prendi con me". Insomma, alla fine non c'è un vero e proprio chiarimento, tanto che la Olivieri nomina l'attrice per il televoto.