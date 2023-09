Grande Fratello, sorpresa della mamma a un Paolo Masella in lacrime: "Perdona papà"

Paolo Masella ha subito scatenato il pubblico social del Grande Fratello per le sue parole contro Napoli, ma nonostante questo gli autori hanno pensato ad una bella sorpresa per lui. Il ragazzo ha un rapporto complesso con il papà, che ha un grosso problema di dipendenza dall'alcool. Al contempo vuole molto bene alla sua mamma e cerca nelle donne di ritrovarla. Questa sera ha avuto modo di poterla riabbracciare.

Grande Fratello la tenera sorpresa per Paolo Masella, il rapporto rotto con il papà

Paolo Masella viene convocato nel confessionale da Alfonso Signorini per parlare del rapporto con il papà: “Non ci parlo da tre anni davvero come si parla con un padre, per me è solo il genitore di mia sorella. Quando non beve è il più buono del mondo, ma quando lo fa diventa cattivo”, poi ribadisce di aver fatto tanto per potersi riavvicinare senza trovare però una bella sponda “Ho speso tanti tentativi e sono andati tutti male, ad una certa l’ho messo davanti ad un bivio. Non vorrei mai fargli vedere mio figlio che merita un esempio migliore. Io porto il nome del fratello di mio padre morto in un incidente. Mia madre è sempre stata fortissima perché tutti i sabato da divorziata mi portava da papà. Io stavo lì con lui e lo trovavo ubriaco, richiamavo mamma in lacrime. Lui deve capire cosa vuole dalla sua vita".

Paolo ribadisce di aver chiesto più volte al padre di cambiare e non ha volgia di perdonarlo, nonostante l'invito di Cesara Buonamici a riflettrere: “Chissà che a questo padre ascoltandolo non venga voglia di fare qualcosa per se stesso e per riconquistarlo. Se suo padre darà una prova sarà il primo ad esserne felice”, mentre lui risponde che deve dimostrare qualcosa. Per provare a regalargli un sorriso nella casa arriva la madre, che lo fa commuovere fino alle lacrime.

L'abbraccio della mamma ed il messaggio del papà

La madre di Paolo arriva all'interno della casa e stringe il figlio in un fortissimo abbraccio: “Paolino mio non ti puoi muovere, ti do un bacio. Siamo tutti contenti di te ti guardiamo e siamo orgogliosi. Mi dispiace che non hai avuto la vita che volevi, ma ora sei qui e devi lasciarti andare. Le persone sbagliano e feriscono, tu devi imparare a perdonare perché solo il perdono rende libero. Stai conoscendo tante belle persone, voglio vederti sorridente e felice. Papà ti vuole bene, te ne vogliamo tutti, la piagnona è tua sorella”, mentre lui si commuove e la mamma aggiunge “Mio figlio è buono e premuroso, non lo fa vedere ma lo è tanto”. Lei lo invita a perdonare il padre, ma lui non è convinto. Scoppia però in lacrime dopo che Rebecca Staffelli gli mostra un post su Instagram del genitore con scritto: "Sei il più bello e per me hai già vinto". Le lacrime di Paolo sono un primo passo per il riavvicinamento, ma prima il padre dovrà sconfiggere il nemico dell'alcool per ricominciare davvero.