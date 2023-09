Grande Fratello, la storia di Letizia: "Papà morto dandomi la mano", poi l'abbraccio alla mamma

Letizia Petris è una delle concorrenti più dirompenti di questo Grande Fratello, proprio per questo sono stati in molti a chiedersi cosa ci fosse dietro al suo sorriso. La concorrente ha in realtà un passato estremamente doloroso, una cicatrice profonda che l'ha segnata e che con Alfonso Signorini ha deciso di svelare al pubblico di Canale 5. Un passato che l'ha portata a passare anche nella comunità di San Patrignano dove la madre lavora. Una ragazza che ha dovuto crescere in fretta, specie dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell'amato papà. Dopo il momento da love story tra Massimiliano e Heidi dunque un altro decisamente più intenso per il pubblico.

Grande Fratello il racconto di Letizia Petris, da San Patrignano alla morte del padre

Letizia Petris nel video del confessionale ha raccontato di un'infanzia difficile: “Io stavo chiusa in comunità e mia madre non mi faceva uscire di casa. Ora mia madre è la mia migliore amica, abbiamo recuperato il rapporto quando è morto papà Nonostante il dolore che ci ha portato lui voleva sempre vedere il buono”, scoppiando anche a piangere vedendo la clip. Il racconto però è sul padre per lei figura fondamentale: “Lui era quasi fastidioso per quanto era energetico. Lo abbiamo dovuto mettere in coma farmacologico. Gli dicevo che non doveva morire per portarmi all’altare, per me era fondamentale perché lui è stato tutta la mia vita. Mentre era sul letto d’ospedale pieno di medicine mi diceva quanto ero bella nonostante il rumore delle macchine".

Un racconto tragico con quella chiamata che non dimenticherà mai: "La dottoressa all’1 di notte ci aveva detto di andare in ospedale perché non c’era più niente da fare e ci hanno chiesto di staccare le macchine oppure aspettare a lungo. Io avevo sempre avuto speranza. A quel punto ci siamo messe al suo fianco e lui ha deciso di spegnersi, rimanendo padre anche sul letto di morte”.

La forza di reagire per mamma Sara, che la va a trovare

Letizia sottolinea che ha dovuto metterci tanta forza e non solo per lei: "Io sono dovuto diventare da palloncino a sasso per tenere mia madre in bolla. Credo che papà sia molto orgogliosa di me perché vivo la vita al massimo, voglio dimostrare di essere una bella persona. Fuori da questa porta ci sono persone arrabbiate con i padri, io invece non vorrei altro che fosse qui”, con la frase d'amore verso la mamma “Noi siamo diventate penso un’unica persona, mia madre è la mia vita”.

Alfonso annuncia che la mamma di Letizia la aspetta in giardino svelando la dolcissima sorpresa. La mamma dopo averla abbracciata le dice: “Sei meravigliosa, stai con persone bellissime e stai facendo un percorso di crescita straordinario. Non hai mai condiviso con nessuno papà e ora lo hai fatto perché lui se lo merita, si starà pavoneggiando”, e le due sorridono mentre piangono. Sicuramente una delle sorprese più emozionanti di questa edizione che svela un volto inedito di Letizia. Poi rispondendo ad Alfonso: “Mi manca e la seguo sempre anche sul telefono. Ero molto in ansia per questa avventura, ma ora non solo mi sono tranquillizzata ma sono anche entusiasta”.

In chiusura Signorini fa uno spot a San Patrignano lodando il lavoro di mamma Sara che spiega: “Io mi ritengo fortunata, perché ho assistito a miracoli e non credo sia una cosa di tutti i giorni. Con tutte le nostre difficoltà perché è un luogo di rinascita e dolore con un recupero personale, sono strade molto dolorose. Quando aiuto questi ragazzi a fare un pezzo di strada è bello. Sappiamo noi e i ragazzi quando è ora di tornare a casa”. Nel finale anche Paolo, che ha un legame speciale con Letizia, ha il permesso di abbracciare e conoscere mamma Sara.