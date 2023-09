Grande Fratello la storia di Samira Lui: "Non ho un papà", poi piange per la mamma

Il cast dei vip del Grande Fratello ha lasciato l'amaro in bocca a molti dei fan, ma sul nome di Samira Lui sono stati tutti piuttosto concordi. Splendida ragazza già apprezzata come volto de "L'Eredità" e nell'ultima edizione di "Tale e Quale" ora sta vivendo con il sorriso l'avventura nella casa più spiata d'Italia, apprezzata da tutti i coinquilini con il suo sorriso contagioso. Dietro il suo sguardo però c'è una grande storia di tristezza, che Alfonso Signorini ha voluto raccontare al pubblico da casa.

Grande Fratello racconta la vera storia di Samira Lui e del suo papà assente

Samira Lui arriva nel confessionale e quando Alfonso le chiede di parlare della sua infanzia mostrando una sua foto da bambina si emoziona subito nel raccono: “Sono cresciuta in campagna in mezzo ai campi di grano, passavo i pomeriggi con mio fratello e la nonna. Mia mamma ha vissuto degli anni in Africa perché la amava e faceva volontariato. Amava follemente quella terra, quando è tornata in Italia ha avuto il mal d’Africa", poi racconta di come si è innamorata di un uomo senegalese proprio tornata nel nostro paese "Qui ha conosciuto mio padre e credo di essere stata frutto del loro amore. Mio papà non c’è nella mia vita, non l’ho mai conosciuto”.

Un dolore profondo mascherato da quella definita una normalità imposta, ovvero il dire a se stessa che il padre semplicemene non c'era perché mai stato: “Penso che se ne sia andato perché non era pronto. Da bambina chiedevo di lui, come fosse, facevo domande e lei mi ha sempre risposto che era un bell’uomo e che le piaceva tantissimo. Non mi ha mai trasmesso l’odio, avevo sempre un’immagine distante di lui”. La sorpresa è arrivata qualche anno fa con un contatto, a cui purtroppo per lei non ha fatto seguito cosa si aspettava: “Qualche anno fa ho ricevuto una telefonata e mi è sembrato un bravuomo dalla voce, aveva l’accento francese. Mi chiedo come fosse possibile che un padre non abbia mai voluto cercare una figlia. Ci ho messo tanto a mettere da parte l’orgoglio, sentire che aveva una moglie e dei figli che non sapevano di me mi ha fatto male. Ho sempre detto che un papà non ce l’ho, magari la storia può cambiare conoscendolo. Forse ho un po’ paura di cambiare la mia storia, mi sono messa in testa che non c'era".

Il video messaggio della mamma la fa commuovere

Samira dopo aver spiegato di aver voluto cercare il padre tramite una foto, ma che lui si è ritratto "perché mia moglie lo sa mentre i miei figli no", facendola quasi sentire sbagliata. A ricordarle quanto sia speciale ci ha pensato mamma Doretta con un toccante videomessaggio, una sorpresa voluta da Alfonso per darle forza e coraggio: "Tesoro mio in questa tua nuova avventura il mio pensiero è sempre e comunque al affianco a te. Abbiamo superato momenti difficili e con la forza del nostro reciproco sostegno abbiamo costruito ogni giorno la nostra normalità. Sei la cosa più importante della mia vita, mi manchi". La sua reazione è stata un pianto commosso, visto anche dagli inquilini in casa che l'hanno immediatamente abbracciata e fatta sentire a casa. Samira Lui è sicuramente un personaggio destinato a creare dinamiche molto emozionanti nella casa, chissà se il GF riuscirà a riavvicinarla al papà e che non possano esserci sorprese.