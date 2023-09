Grande Fratello, il riassunto della terza puntata: nomination, sorprese e televoto

Siamo alla seconda settimana di messa in onda e il Grande Fratello sta già facendo scintille. Proposte di matrimonio inattese e fatte per divertirsi tra amici, sorprese ricche di pathos, primi battibecchi tra concorrenti - perlopiù donne - e nuove storie da ascoltare. Insomma, molto più di quanto ci potessimo aspettare dal reality show che prendendo Cesara Buonamici come opinionista, la più in forma di tutti, ha fatto la scelta più azzeccata degli ultimi anni. Ma vediamo insieme cosa è accaduto durante la puntata del 18 settembre su Canale 5, ricordando i momenti importanti del Grande Fratello di oggi.

Il riassunto della puntata del 18 settembre del Grande Fratello

Rosy Chin vs Beatrice Luzzi: tra le due donne il rapporto si è indebolito a causa di alcune divergenze nate in cucina, dove la Chin è abituata a comandare nella vita di tutti i giorni. Quest'ultima afferma che "Bea" sembra avere la necessità di interromperla sempre e misurarsi con lei, mentre l'attrice pensa che Rosy sia egocentrica e "teatrale" nei comportamenti, e soprattutto sottolinea di non volerle fare da confidente. Pare infatti che una volta la chef le avesse detto di volerle raccontare tutti i suoi pensieri notturni, ma che Beatrice le avesse risposto: "Anche no". Da lì in poi c'è stato un allontanamento più evidente tra le due gieffine, in particolare da parte della Chin.

Masimiliano Varrese e Angelica: nuova coppia all'orizzonte? Molti ci credevano, forse anche lo stesso attore televisivo, ma la manager informatica non perde tempo e durante una festa in Casa dichiara: "Lui è come se fosse mio papà".

Paolo Masella e Giselda Torresan: alle nomination di venerdì scorso Paolo aveva votato Giselda per il televoto, poi salvata dal pubblico a casa. Il giovane aveva scelto lei perché pensava che fosse innamorata di lui. Insomma, non voleva farle del male, ma in Confessionale, dove i due vengono chiamati da Signorini, Giselda esclama: "Ma io scherzo con tutti!". Sarà vero? Cesara Buonamici crede che Paolo abbia "preso una boccata, un colpo in viso. C'è un po' troppa vanità maschile".

Fiordaliso tra Isola che non c'è e genitori: la cantautrice vede il reality show come un'"Isola che non c'è". Dopo essersi persa gli anni dell'adolescenza poiché rimasta incinta di Sebastiano a 15 anni, ora pensa a godersi la vita e i suoi compagni di avventura nella Casa, perché tanto "non c'è malizia da parte mia". In diretta Signorini le chiede della madre, venuta a mancare a causa del Covid nel 2020: "Mia madre è stata una delle prime vittime. È stata la cosa più crudele che mi potesse capitare, perché si pensa sempre che una donna che ha cinque figli e un marito non sia sola e che quindi la possano accompagnare nel suo ultimo viaggio, e questo a me non è stato dato, così come a tanti italiani. Penso che mia madre sappia che io senza di lei sono un po' persa. Vorrei dirle che le voglio bene, ma lei lo sa: io glielo dicevo. Vorrei che fosse ancora qui con me, però grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre, e questo per me è stato un grande regalo della vita".

Angelica Baraldi e il suo rapporto con il padre: Parlando con gli altri gieffini, Angelica racconta la difficile situazione familiare che l'aveva portata ad allontanarsi dall'Emilia-Romagna per andare a Roma con il fidanzato, il suo "salvatore". Ma il bene c'è, e infatti la manager informatica vorrebbe riabbracciare il papà più di ogni altra cosa al mondo e chissà, magari dopo tanti anni dall'ultima volta riuscirà anche a dirgli "ti voglio bene".

Grecia Colmenares prima candidata all'eliminazione: l'attrice perde al televoto e diventa la prima candidata a rischio eliminazione. Solo giovedì prossimo scopriremo contro chi dovrà lottare per restare in gara, ma sapremo chi sarà il primo eliminato della nuova stagione non prima di lunedì 25 settembre.

La storia di Alex Schwazer: l'ex campione olimpico racconta il periodo di depressione dovuto alla prima squalifica a Londra a causa del doping per poi proseguire con alcuni dettagli sulla storia legata alla seconda squalifica a Rio. Subito dopo Alex incontra la moglie all'interno del Loft di Cinecittà, dando vita a un momento davvero emozionante e travolgente che ha commosso tutti.

Nomination

Segrete:

Paolo nomina Samira

Paolo nomina Samira Beatrice Luzzi nomina Massimiliano Varrese

Rosy Chin nomina Beatrice

Letizia nomina Lorenzo

Massimiliano Varrese nomina Beatrice

Anita nomina Lorenzo

Giselda nomina Beatrice Luzzi

Lorenzo nomina Beatrice

Grecia Colmenares nomina Letizia

Garibaldi nomina Angelica

Vittorio nomina Beatrice

Samira vota Beatrice

Marco nomina Vittorio

Angelica nomina Vittorio

Alex Schwazer nomina Beatrice

Palesi (dei tuguriati):

Giselda nomina Beatrice Luzzi

Giselda nomina Beatrice Luzzi Lorenzo nomina Beatrice

Grecia Colmenares nomina Letizia

Garibaldi nomina Angelica

Vittorio nomina Beatrice

Samira vota Beatrice

Marco nomina Vittorio

Angelica nomina Vittorio

Alex Schwazer nomina Beatrice

Sono al televoto Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Il meno votato dei 4 nominati sarà il secondo candidato alla prima eliminazione di lunedì prossimo. Ricordiamo che la messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello è fissata per giovedì 21 settembre, sempre su Canale 5 intorno alle 21:30.