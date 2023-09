Grande Fratello, è già trash: un collega di Giselda imita un rapporto orale

Tanto rumore per nulla e mesi di promesse già sfumate. Il trash è sempre dietro l'angolo, e lo dimostra anche la prima puntata del Grande Fratello, reality show che avrebbero dovuto ripulire dalla volgarità, ma che in tal senso è già partito male. Durante un collegamento in diretta un collega di lavoro di Giselda Torresan, giovane donna bionda e nuova concorrente del programma di Canale 5, ha compiuto un gesto alquanto rozzo: nel video ha mimato un rapporto orale che Mediaset non ha fatto in tempo a censurare per quanto inatteso.

Cosa è successo

Alfonso Signorini ha sempre in serbo grandi sorprese per i suoi concorrenti, e anche lunedì 11 settembre, pur essendo una puntata di presentazioni varie, non manca di rendere felice Giselda, pronta a farsi largo tra gli altri gieffini. Dopo un sentito ringraziamento ai suoi colleghi, coloro che l'hanno spinta a partecipare al reality show, quest'ultima scopre che per lei c'è in programma un video collegamento con i suoi compagni di lavoro. Ne è enstusiasta, sì, ma allo stesso tempo sullo schermo accade qualcosa di cui probabilmente nemmeno si è resa conto in quanto troppo felice all'idea di essere nel cast della Casa più spiata d'Italia.

Un suo amico, salutandola in diretta e rivolgendo lo sguardo verso di lei, ha fatto il gesto tipico di un rapporto orale, azione che non è certo passata inosservata, soprattutto sul web. Alcuni utenti infatti, avendo notato subito l'accaduto, hanno condiviso un video su Twitter ormai è diventato virale. La clip è visibile anche sul sito ufficiale di Mediaset Infinity proprio perché la produzione non ha fatto caso a quanto successo. D'altronde - è bene dirlo - il momento di cui stiamo parlando ha una durata di pochi secondi e ha visto come protagonusta un uomo in "seconda fila", con il quale la concorrente lavora in fabbrica, che dopo aver mimato l'atto sembrava quasi imbarazzato per quanto fatto a telecamere accese.