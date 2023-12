Grande Fratello, Varrese faccia a faccia con Beatrice dopo il rimprovero di Signorini: "Non ti permettere"

Nel video in alto, il confronto tra Beatrice e Massimiliano in studio

Al Grande Fratello non manca un confronto in studio tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, ai ferri corti da questa mattina, e in particolare dopo la discussione in diretta tenuta nel salone della Casa. In questa occasione i due si scontrano, perché l'attore chiama in causa il padre di Beatrice, insinuando che lei provi rabbia nei confronti di tutti gli uomini: "Hai un problema con gli uomini, risolvi il rapporto con tuo padre e poi ne riparliamo". Questa la risposta del gieffino quando la donna mette a confronto lui e la sua figura paterna: "Ha una reattività rabbiosa che rivedo in mio padre e che io tengo alla larga sempre".

Dopo aver ascoltato le sue parole, Alfonso Signorini rimprovera subito Massimiliano: "Finché si tratta di scherzare e ridere non c'è problema, ma non puoi permetterti di dire a una donna 'fai la pace con tuo padre e poi ne riparliamo', perché sono argomenti talmente personali e intimi che francamente disturbano. È un tuo pensiero che indaga nella sensibilità intima di una donna ed è estremamente pesante ciò che hai detto". Eppure a inizio serata si parla anche di un'attrazione tra i due diretti interessati, ma vediamo insieme cosa emerge nel corso del faccia a faccia davanti a Cesara Buonamici e ad Alfonso Signorini.

Il confronto

Ci aspettiamo fuoco e fiamme e invece durante il dibattito non viene detto un granché, anzi vengono ribadite le stesse cose, tra cui il fatto che l'attrice sia una "brava attrice": si parte da un commento "festaiolo" di Beatrice riguardante il Natale, una dichiarazione in Confessionale che offende alcuni gieffini, in particolare Letizia, che in quella occasione aveva appena finito di addobbare l'albero, e Massimiliano, il quale sostiene: "La spiritualità e le credenze delle persone vanno rispettate". Lei è convinta di essere stata fraintesa e sottolinea che ogni anno, insieme ai suoi figli, pensa a sistemare l'albero, il presepe e altri addobbi e a organizzare cene da 20/30 persone durante la Festa più attesa. Per quanto riguarda i sentimenti di Massimiliano nei confronti di Beatrice, lui chiarisce: "Non è che mi piaccia. Lei ha il suo fascino e io ho solo usato una tecnica molto raffinata di recitazione per farla scoprire. Ho fatto finta che mi piacesse per farle ammettere che io le piaccio". Beatrice ribatte: "Ma io non l'ho ammesso, ma quando?". "Tra le righe lo ha detto, riguardate le clip", chiude Max.

Ricordiamo infatti che durante la puntata una clip mostra i due sempre più vicini prima del commento di cui abbiamo parlato sopra e che ha riportato i diretti interessati a scontrarsi. Nel video visto in un momento precedente Massimiliano dice: "Tu sei una donna che attrae. Pensa a una storia qua dentro io e te...". Lei risponde: "Poteva essere, anche se probabilmente non sarebbe stata una buona idea, perché avremmo bloccato tutto". Il gieffino prosegue: "Quindi nulla è stato perso a questo punto. Le cose sono andate come dovevano andare..." Beatrice ammette: "Non lo so... Non me la sento di dirlo". Ma l'attrice confessa anche che Varrese ha un tratto caratteristico che le ricorda molto una persona a lei vicina ed è un qualcosa che tendenzialmente tiene alla larga. Lui commenta: "Se ti ammorbidissi un po' saresti irresistibile". Nel salone, incalzato da Signorini, Massimiliano ha solo parole belle per l'inquilina: "Non si può negare che Bea sia una bella donna, intelligente e abbia una sua attrattiva. Di lei mi attrae questo alone misterioso e il fascino 'dannato'". Insomma, un interesse sembra esserci davvero, peccato che poi i due a serata quasi conclusa lascino lo studio con l'amaro in bocca e l'attrice che dichiara: "Se tu fossi un vero galantuomo non mi avresti riempito di insulti negli ultimi mesi".