GF, cosa fa Grecia di notte: il video che dà ragione a Beatrice

Gli appassionati del Grande Fratello ricorderanno senz'altro quando all'inizio (e per diverse settimane i in realtà) Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi andavano molto d'accordo. Ormai, invece, sono ai ferri corti. Tutto nasce da alcune dichiarazioni dell'attrice di Vivere durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì. Sostanzialmente Beatrice ritiene che Grecia metta un muro e che, più di tanto, non sia in grado di stabilire rapporti profondi. Accuse rimandate al mittente. Anzi secondo Grecia è Beatrice ad innescare questo meccanismo.

Non solo. Le due concorrenti hanno anche avuto modo di fare affermazioni l'una dei confronti dell'altra su fatti o presunti fatti avvenuti nella Casa. Tra questi ce ne sarebbe uno evidenziato proprio da Beatrice. Pare, infatti che l'attrice si sia lamentata del fatto che Grecia mangerebbe nel letto, a tarda notte, con tanto di masticamente rumoroso. "Anche Maddaloni si è lamentato, è maleducata. Dà fastidio, c'è un'altra persone che dorme con lei", scrive l'account4 Twitter (o X) @MonyOrchidea, ripubblicando il video. Ed esplicitando anche: "Anche qui Bea aveva ragione".

In tanti hanno commentato il filmato, non risparmiando critiche all'attrice sudamericana: "Questa recita! Ha volto faccia alla sua grande amica e ci ha preso per i fondelli tutti. Una vecchia volpe", "Fa la vittima dicendo che è stata Beatrice a girarle le spalle e che non sa cos'è l'amicizia", "Mi fa venire il nervoso..". E ancora: "Per un momento sembrava mangiasse le batterie (del microfono, ndr)", "Non è rispettoso, Beatrice si è spostata dal suo letto perché mangiava di notte, non ne poteva più". Qualcuno la difende: "Saranno fatti suoi".

Botta e risposta tra Grecia e Beatrice

Non si placa il botta e risposta tra Grecia e Beatrice. Quest'ultima, confidandosi con Monia, ha detto: "Tutto questo atteggiamento che è sempre tutto bello, tutto così, l'amore, eccettera. È un po' retorico. Poi lei non condivide le sue fragilità con gli altri". "Beatrice ha detto cose non vere - ha replicato Grecia -. Chi mi conosce davvero, lo sa". "Su alcuni argomenti si è aperta", l'ha invece difesa Perla. Con tutta probabiltà se ne parlerà prossimamente.