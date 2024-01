GF, Greta rivela: "Mirko mi ha detto una frase, fuori..". Di cosa si tratta

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 23 gennaio, ha intrattenuto i telespettatori con varie dinamiche. Dapprima lo scontro tra Beatrice e Perla, poi l'incontro di Marco Maddaloni con il papà. E ancora la sorpresa di compleanno per Giuseppe Garibaldi e una scatenatissima Rosanna Fratello sulle note di "T'amo t'amo". Ma soprattutto, per i più romantici, l'incontro tra Mirko e le sue due ex fidanzate.

Mirko Brunetti, infatti, ha parlato con Perla Vatiero, storica ex compagna. Abbracci e tenerezze tra i due. La storia sembra tutt'altro che terminata. Prima, però, il ragazzo ha avuto modo d'incontrarsi con un'altra ex fiamma, Greta. Le loro parole, di affetto e stima, si sono sentite chiaramante. Ma c'è qualcosa che potrebbe essere sfuggito ai più.

Come riportato da Biccy, infatti, Greta ha rivelato che, a bassa voce, Mirko le avrebbe detto una frase molto particolare: "Mi ha detto una roba strana prima, una rivelazione che non ho ben capito. Mi ha detto una frase strana, mi ha detto 'Fuori son successe nel mentre tante cose che non sai, quindi non continuate a parlare di quello che è stato'. Non so ragazzi. Voi l’avete sentito? No? Allora chiedo a Perla quando torna qui. Sì dopo lo chiedo a lei perché non ho capito il senso" , le parole di Greta ai compagni Paolo e Letizia. Come sarà andata a finire?

Il confronto tra Greta e Mirko

"Nella stanza "mistery", Mirko e Greta hanno avuto modo di confrontarsi: "Sono molto felice di vederti, grazie per le belle parole che hai detto (di Greta per il compleanno di Mirko, ndr) e sono molto felice che tu e Perla abbiate legato perché è un bel messaggio". Quindi Greta, dopo la messa in onda di un filmato sul loro ultimo incontro prima di Natale, ha commentato: "Quando sono entrata a Temptation Island vivevo un momento molto delicato e ho conosciuto un uomo (Mirko per l'appunto, ndr) che ha saputo prendermi in modo molto delicato. Mi sono lasciata andare come se gli avessi chiesto aiuto. Ho fatto la stessa cosa con lui. Forse abbiamo sbagliato la forma era più amicizia che amore. Lui mi ha raccolta con il cucchiaino ed è stato un grande uomo, il bene è tanto non rinnego nulla".

Mirko ha affermato: "Sicuramente abbiamo affrettato molto i tempi - le parole dell'ex gieffino - mi dispiace quando Greta sminuisce la nostra storia, ma so anche che non lo fa con cattiveria, penso che lo faccia per proteggersi". Infine lei ha concluso: "Ora, con gli occhi di una persona esterna, secondo me tra Mirko e Perla c'è tanto amore. Forse è una speranza che anche io ho dentro perché voglio bene a entrambi".