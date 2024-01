"Ti ha pucciato il biscotto", la frase volgare di Stefano fa piangere Greta al Grande Fratello

In alto il video con il chiarimento tra Greta e Stefano

Stefano Miele continua a far discutere. Lo stilista e direttore artistico - tra i concorrenti del Grande Fratello 2023/2024 - ha delle usciti piuttosto opinabili. Una di queste è stata quella che vede coinvolta Greta Rossetti, riportata anche dal sempre beninformato sito Biccy. Pare che tutto sia nato da un confronto tra Greta e Perla (entrambe ex di Mirko Brunetti). Stefano era non molto distante da lì e quindi si è intromesso dicendo: “Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex“. “No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica“, la risposta di Greta, che poi è corsa in bagno a piangere, dopo che Stefano ha detto una frase (che non si è sentita bene).

"Però lui te l'ha pucciato il biscotto", la frase orrenda di Stefano a Greta

Successivamente, parlando con Sergio, Greta ha rivelato: "Quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui (Stefano, ndr) mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare“. Volgare è dir poco.

Il chiarimento

Successivamente Stefano e Greta hanno avuto modo di chiarirsi. Cosa si son detti? "Io credo alle scuse quando sono sentite. Tu hai detto 'non sono brutte parole' quindi non capisco se lo riconosci o no, sono sincera mi sono risentita", ha detto Greta. Quindi Stefano: "Non ho detto brutte, ho detto 'terribili'. Sono indelicate". "A parte patetica..", ha aggiunto di nuovo la ragazza. Stefano, senza scomporsi più di tanto, ha aggiunto: "Ma ti chiedo scusa. Ti ho trattato come un'amica che conosco da tempo e mi conosce. Ho sbagliato e mi sono lasciato andare. Mi sono preso troppa confidenza, questo è". Pace fatta?