GF, Greta rompe il silenzio dopo il confronto tra Mirko e Perla: "Mi avete rotto. Ho preso la mia decisione"

Greta Rossetti rompe il silenzio dopo il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello. In una storia Instagram l'attuale fidanzata del concorrente del reality ha dichiarato di aver preso una decisione riguardo la sua relazione, lasciando intendere di voler mettere un punto una volta per tutte.

"Mi avete rotto. Chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare?" ha esordito Greta Rossetti rivolgendosi ai follower che con insistenza la esortano a lasciare Mirko Brunetti sempre più vicino alla sua ex Perla Vatiero, on lui nella casa del GF. "Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice", ha aggiunto, "Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui". Infine: "Ma non rompetemi più le palle che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l'amore con chiunque esso sia" ha concluso. Ora sarà da vedere come Mirko reagirà davanti alle parole della sua compagna che si immagina possano essere riferite da Alfonso Signorini nella prossima puntata.