Grande Fratello, urla fuori dalla Casa: "L'edizione peggiore di sempre". La reazione dei concorrenti

Nelle stesse ore in cui si vocifera di uno stop al Grande Fratello, di una eventuale sostituzione o di un presunto spostamento, accade qualcosa di strano appena fuori dalla Casa. A raccontarlo è il sito Biccy, che spiega come di recente qualcuno avrebbe gridato una frase fuori dal loft di Cinecittà, scatenando la reazione di uno dei gieffini. Chi è e cos'è accaduto di preciso? Ecco i dettagli.

"L'edizione peggiore del Grande Fratello"

Qualche giorno fa alcuni gieffini si trovavano in giardino quando una persona, appena fuori la Casa, ha gridato: “State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma“. I concorrenti sono rimasti perplessi, come ci si poteva aspettare. E poi lo hanno riferito agli altri, dicendo: “Ragazzi hanno appena gridato. Sì, noi eravamo qui e abbiamo sentito. Hanno detto che stiamo facendo l’edizione più brutta di sempre, sì che è l’edizione più brutta. Ti giuro l’hanno detto“. Letizia, invece, ha rassicurato gli altri. "Vabbè lo dicono ogni anno". Ma a rimanerci peggio di tutti è stato Massimiliano Varrese. L'attore romano, infatti, ne ha parlato successivamente. "Ma perché adesso date voce a uno stupido? Parliamo d'altro", ha tuonato Varrese.

Stasera una nuova puntata del GF

Intanto è tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, che torna in onda stasera lunedì 19 febbraio. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, verrà dato ampio spazio a Mirko Brunetti mentre Giuseppe Garibaldi - che si era recentemente sentito di nuovo poco bene - tornera nel loft di Cinecittà. Logicamente poi c'è anche da fare i conti con il televoto, che vede sfidarsi tre gieffini: Beatrice, Greta e Sergio. Chi si salverà? Appuntamento su Canale 5, in prima serata, con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.