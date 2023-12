GF, grida e lacrime nella notte: cos'è accaduto

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 30 dicembre, c'era da aspettarsi una forte reazione. Da Fiordaliso che volevo andare via fino allo scontro, ripetuto e acceso, tra Beatrice e Anita. Ma anche contro Giuseppe, con Beatrice che è stata supportata (a distanza) anche da Mirko. Insomma, è accaduto di tutto e non a caso anche i dati Auditel si sono alzati. Il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.612.000 spettatori con uno share del 21%. Fin qui nulla che non si sapesse. Quello che invece molti potrebbero ignorare è cos'è accaduto durante la pubblicità e nella notte, così come riportato dal sito Biccy.

Cos'è accaduto nella notte

Mentre su Canale 5 andava in onda la pubblicità, infatti, pare che una gieffina abbia letteralmente sbottato. Si tratta di Anita Olivieri che, minacciando di voler uscire dal programma, ha cominciato a gridare: "Basta, io me ne vado adesso. Non ce la faccio. Vado dallo psicologo da anni. Lasciatemi, voglio uscire. Non ci sto a farmi dire queste cose. Io sono una persona, mio Dio! Lei (Beatrice, ndr) non ha rispetto. Voglio uscire. Sono stufa. Lei non gioca, va oltre al gioco e dice cose pesanti. Voglio uscire ragazzi", le sue parole in lacrime.

Non solo lei. Anche Rosy Chin ha perso le staffe, urlando contro Beatrice. Quindi Giuseppe l'avrebbe presa con sé per farla calmare. Lei, però, perdendo la pazienza avrebbe detto: "Ti rendi conto di cosa fai (sempre Beatrice, ndr)? Usi le fragilità delle persone. Ti rendy conto?". Poi di nuovo: "Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici pure sopra adesso, continua mi raccomando".

Intanto Federico ha cercato di confortare Anita portandole un fiore: "Vai tranquilla, non te ne andare da nessuna parte. Sei qua per te. Tu sei venuta qua per un motivo, non te lo devi scordare". Cos'accadrà oggi? Una tregua in vista del cenone di fine anno oppure no? Chissà.