Heidi Baci entra al GF albanese: le parole su Alfonso Signorini e Massimiliano Varrese

Dopo la versione italiana del Grande Fratello, adesso ci prova con quella albanese. Lei è Heidi Baci, entrata come Nip (non famosa) nella Casa più spiata d'Italia per l'edizione del reality condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Heidi, nata a Vasto nel 1997, è in realtà di origini albanesi. Grazie al programma di Canale 5 è divenuta nota al grande pubblico, facendo parlare di sé soprattutto per la travagliata storia don Massimiliano Varrese.

Proprio lui è stato citato nella presentazione di Heidi al GF albanese, dove sta partecipando. Come riportato da Biccy, nella sua descrizione è stato citato anche l'attore romano, con le seguenti parole: "Tra le altre cose ha iniziato una 'relazione' con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro".

Su Signorini, invece, solo un passaggio: "La gieffina è diventata molto nota al pubblico italiano e albanese con il suo ingresso nell’ultima edizione del 'Grande Fratello' di Alfonso Signorini. Fin dalla sua prima presentazione, la bella ragazza albanese ha parlato delle sue origini e ha conquistato il pubblico italiano".

La rivelazione su Varrese

Non finisce qui. Parlando con gli altri inquilini del programma albanese, Baci ha detto: "Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti – ha detto lei –. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro". Come reagirà Massimiliano se dovesse venirlo a sapere? Non è da escludere che ciò possa accadere proprio oggi, lunedì 15 gennaio, in prima serata su Canale5.