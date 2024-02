Grande Fratello, l’esperimento con l’intelligenza artificiale fa sbigottire Signorini: "Impressionante"

In alto il video con l'esperimento

Dopo il siparietto "hot" tra Sergio e Greta, al Grande Fratello arriva Fiordaliso e si cambia tono. La concorrente, che di recente si è ritirata dal gioco, oggi 12 febbraio è entrata per fare una sorpresa agli ex inquilini. Prima, però, è stata la protagonista di un fatto del tutto inaspettato. Cos'è accaduto?

Alfonso Signorini l'ha invitata ad andare nella mistery room. Lì si è incontrata con la Fiordaliso di 40 anni fa. Un esperimento mai accaduto prima. La cantante è al centro e alla sua destra, sul led, compare la Fiordaliso giovane, che le dice: "Quella ragazza che 'non voleva mica la luna' ma sognare sarà sempre dentro di te. Sei una donna speciale, con un’anima bellissima e io da grande voglio diventare come te". Fiordaliso - quella di ora - si commuove: “Mamma mia.. fa venire i brividi. Prova a fartelo fare anche te (al conduttore, ndr)”.

Signorini: "Sono le magie dell'intelligenza artificiale"

Il presentatore afferma: “Impressionante”. Poi spiega come hanno fatto: “Sono le magie dell’intelligenza artificiale”. Allora l'ex gieffina commenta: “Io vorrei essere com’era lei. Fiorda, torna qua. Nella mia testa sono sempre così, sono matta come un cavallo. Ma lei non avrebbe mai pensato, mai, che sarebbe diventata questa Fiorda qua. Magari mi sputerebbe anche in un occhio". Ma poi ci ripensa: "Però, posso dirti? Preferisco la Fiorda di adesso. Ora sono più furba, lì non lo ero tanto”. “Non è furbizia, è lungimiranza. Mettiamola così. Tu sai che quella Marina lì al Grande Fratello non ti hai mollato”, aggiunge il conduttore.

Quindi Signorini manda in onda un altro filmato in cui la Fiordaliso giovane afferma: “Cara Fiorda, in tutti questi mesi non ti ho perso un attimo. Ti ricordi quello che hai detto prima di entrare nella Casa? ‘Io entro nell’isola che non c’è’. Non hai mai avuto paura di guardarti dentro. Sei stata un sostegno, il punto di riferimento per tante persone, fuori e dentro quella Casa. Sei rimasta sempre te stessa: sei stata capitano, sei stata sorella, zia, mamma. Non avere paura del tempo che passa. Sei l’approdo. Sei tu quell’isola che non c’è e che hai sempre cercato". Infine conclude: "Ti voglio bene, non cambiare mai”.