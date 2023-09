Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer: età, lavoro, la loro storia d'amore

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 18 settembre su Canale 5, sono stati affrontati diversi argomenti. Da quello toccante di Fiordaliso - che ha parlato della morte della mamma, portata via dal Covid - a quello di Ciro Petrone, combattuto tra l’amore per la fidanzata Federica Caputo e la paura di compiere un passo per arrivare finalmente a quella stabilità che lei tanto desidera. Ma c'è stato il tempo per parlare anche di Alex Schwazer, il marciatore italiano campione olimpico, che per la prima volta sta partecipando al Grande Fratello. È stato lui il protagonista di un momento delicato in cui ha ripercorso la propria vita: la carriera, il trionfo, il doping, la depressione, i momenti difficili che ha dovuto affrontare e quei fantasmi contro cui lotta ancora oggi.

Accanto a lui, la donna della sua vita: Kathrin Freund. Quest'ultima ha fatto una sorpresa al marito, entrando nella Casa di Cinecittà mentre lui e tutti gli altri concorrenti erano freezati (non potevano muoversi né parlare). La gioia è incontenibile, tanto che è lo stesso presentatore a richiamare Schwazer all'ordine. Poi le lacrime e l'emozione. Specialmente quando, nel silenzio della Casa, lei prende la parola e si rivolge affettuosamente al marito. Perché lei, e Shwazer lo sa bene, c'è sempre stata. Anche nei momenti più tosti. Lo sottolinea anche l'opinionista del programma, Cesara Buonamici, che interviene con una citazione perfetta: "L'amore salva tutto. 'Ama e fai ciò che vuoi', diceva Sant'Agostino. E questo è così: una storia che ha dato fiducia a tutti, perché, come vedi, anche dalle cadute più brutte e dolorose si può rinascere". Rinascere sì, avendo sempre vicino Kathrin.

Le nozze con il marciatore e i loro due bimbi: Ida e Noah

Ma chi è Kathrin e da quanto dura la loro storia d'amore? Kathrin e Alex si sono conosciuti nel 2016, ovvero quattro anni dopo la fine della storia d'amore di Schwazer con Carolina Kostner. I due sportivi, infatti, sono stati legati sentimentalmente dal 2007 al 2012, ma non si sono mai sposati. Bisognerà infatti attendere il 2019 per i fiori d'arancio di Alex, ma con Kathrin, dalla quale ha anche avuto due figli: Ida (nel 2017) e Noah (nel 2020). Kathrin è nata a Vitipeno (provincia autonoma di Bolzano), ha 38 anni e nella vita fa l'estetista, gestendo un centro di bellezza insieme alla sorella, proprio nel paese in cui è nata e cresciuta. Attaccata alla proprie radici ma anche molto riservata. Sembra, infatti, che non abbia alcun profilo Instagram attivo. Una scelta che, in un certo senso, condivide con il marito, anche lui restìo all'uso dei social. Certamente adesso, che si trova nella Casa più spiata d'Italia, quella riservatezza mantenuta per anni diverrà solo un ricordo. Quello che resterà immutato, ci auspichiamo, è il loro rapporto: solido, forte, capace di affrontare anche le tempeste più difficili.