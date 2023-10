Grande Fratello, Beatrice Luzzi asfalta tutti: "Mi rode il cu*o. Umiliata e insultata". Solo un concorrente "si salva": chi è

Si terrà stasera, dalle 21:10 circa su Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Ormai il programma è entrato nel vivo e le dinamiche, seppur lentamente e forse faticosamente, stanno decollando. Gli ascolti non sono dei migliori e, a dirla tutta, neanche l'edizione sembra una delle più riuscite. Ma forse è ancora presto per dirlo. Di certo ci sono comunque alcuni concorrenti capaci di smuovere le acque e cambiare gli umori all'interno della casa. È il caso, ad esempio, di Beatrice Luzzi. L'attrice e autrice televisiva, infatti, è una delle protagoniste assolute di questa edizione. Ieri sera ne ha data un'ulteriore prova. Cos'è accaduto?



Da ieri sera girano su Twitter alcuni video di una serie di sfoghi di Beatrice contro gli altri coinquilini. Per chi non avesse seguito, è bene sottolineare che, sostanzialmente fin dall'inizio, Beatrice non si è trovata con il gruppo, dal quale anzi spesso è stata considerata quasi come "estranea". Certamente lei ha un carattere piuttosto forte, ma è anche vero che loro talvolta hanno fatto "gruppo" contro di lei. Ad ogni modo, ieri la concorrente, di fronte a tutti loro, ha tuonato: "Io sono sempre più in puntata e non voglio esserci. Questo copione non è scritto da me, è scritto da voi. Sono settimane che mi continuate a dire 'sei falsa'". E ancora, furiosa: "Ma che state a dì? Vi sembro una falsa? Smettetela di dire le stesse cose".



In un altro momento Angelica le ha detto: "Ma sei arrabbiata, sei triste, stai male? Cosa hai?". "Mi rode il cu*o. Non ne posso più di essere sempre bersagliata su stron**te false. Umiliata, giudicata e insultata su cose false. No ne posso più. Trovo tutto veramente sproporzionato. Una cattiveria feroce". Quindi, scontrandosi con Paolo Masella, ha aggiunto: "Se io piango per 4 ore di seguito lo sto facendo per la diretta?". "A me sembra così", ha risposto lui. "Ti dico una cosa: chi è cattivo, chi è ipocrita sei proprio tu. Se tu pensi che io sono stata quattro, cinque ore a piangere in tugurio perché pensavo alla diretta del giorno dopo tu sei veramente una persona cattiva, Paolo. Questa è la verità", la replica di lei.

Lui si è difeso dicendo che semplicemente le ha detto il suo pensiero, dicendole ciò che vede. Solo con Giuseppe Garibaldi pare che ci sia stata una minima intesa. Solo con lui, infatti, è riuscita a parlare in tranquillità.