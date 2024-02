Stop al Grande Fratello, torna La Talpa? I dettagli

Sono trascorsi più di 5 mesi da quando ha preso il via il Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli deputata a tenere sotto controllo i social. Un'edizione rinnovata, di cui si era parlato molto prima che iniziasse, frutto di una strategia fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi e volta ad "asciugare" il programma, rendendolo più godibile e meno "trash". Questo obiettivo, almeno per il momento, sembra raggiunto. Solitamente i telespettatori erano stati abituati a grandi sfondoni, frasi blasfeme e volgarità durante le passate edizione. Stavolta, almeno da questo punto di vista, sembra che il rischio sia stato ridotto. Non certo al minimo, ma il lavoro sulla scelta del cast effettivamente si vede.

Quanto agli ascolti, la passata edizione - "Vip", 2022/2023 - aveva raccolto in media 2.649.000 telespettatori, pari al 20,58% di share. Quella attuale - "Non Vip", 2023/2024 - invece è l 2.994.000 telespettaori, pari al 23,01% di share. Insomma, i dati non sono così male. Eppure pare che il prossimo anno il GF non vedrà la luce. Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia, autore tv. Cosa ha detto? Ecco cosa riporta Biccy.

Salta il GF? Le indiscrezioni

Ieri, 18 febbraio, Parpiglia ha rivelato: "La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello", le sue parole a Casa SDL. Come riportato da Biccy, anche Piersilvio Berlusconi di recente si è pronunciato sull'argomento. Durante l’incontro con la stampa ‘Sviluppi Digital- L’innovazione Mediaset 2024’ aveva dichiarato: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria“. Al momento non sappiamo se queste notizie troveranno conferma da parte dell'azienda.

Gli altri dettagli

Non finisce qui. C'è un account su Twitter (o X) - AgentBeats- che riporta altri dettagli al riguardo. Cosa ha scrittoin alcuni tweet pubblicati sempre ieri: "Il Grande Fratello non si ferma. Avviate le trattative, scelta la location. Continuerà a settembre. La produzione verrà spostata in una zona più tranquilla e accessibile, perfetta soprattutto per chi si sposta con la macchina. La produzione del reality Grande Fratello si trasferirà in una zona situata a Roma, mentre sembra che ancora una volta la casa rimarrà a Cinecittà. Quest'ultima però sono solo le prime voci che circolano". Sulla Talpa, invece: 2Sono circolate molte voci sulla tanto attesa #Talpa ma ancora non è stata stabilita una data precisa per il suo debutto sullo schermo nei palinsesti Mediaset". Come andrà a finire? Non resta che attendere.