Grande Fratello, Paolo e Letizia dopo il bacio: "È una tua impressione". Cosa sta accadendo

In alto il video di Letizia e Paolo

Solo ieri, 8 novembre, era uscita la notizia del bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella. I due concorrenti del Grande Fratello, infatti, a sorpresa si sono scambiati abbracci, coccole e poi un bacio appassionato: "Mi fai impazzire", le parole a corredo del gesto romantico. Ma cos'è accaduto dopo? Accovacciati uno su l'altro, con le teste quasi nascoste, si sono detti: "Se tu dici che mi vuoi parlare, mi devi parlare oggi", le dice lui. "Sì ma non è che ti devo dire chissà cosa.. quello che ci siamo detti già oggi", ribatte lei. E ancora Paolo: "Lo so ma se tu mi dici ti devo parlare e poi non mi parli. Mi fai dormire male. Me lo dici di là, così parliamo tranquilli". "È che non mi va anche stasera di parlare - afferma lei -. Solo che voglio vivermi questa cosa con più tranquillità".

"Se non ti senti pronta io lo accetto", e Letizia risponde così

Insomma, sembra che Letizia stia facendo una sorta di passo indietro. Oppure semplicemente vuole fare le cose con calma, step by step. Tanto che ad un certo punto gli dice: "Sta diventando un po' pesante così". Poi gli dà del permaloso: "Oggi ti sei offeso perché non ho ballato con te in piscina prima, poi perché ho ballato con Massimiliano e Mirko, cioè..". "Ma che stai a dì, sono tutti film che ti stai facendo tu, è una tua impressione", replica lui in romanesco. Poi continua: "È normale che alcune cose mi danno fastidio, non sono di legno. Incide pure il fatto che mi piaci. A me dà fastidio il fatto che tu ti senta così, è un'impressione tua. [..] Se tu non ti senti pronta, io lo accetto".

"Non è che non mi sento pronta ancora - ribatte lei -. Voglio solo vivermela bene". "Se io a te abbiamo un problema dobbiamo parlarne", insiste lui, ma lei risponde che solitamente non ama condividere certi momenti: "Io sono così, al massimo ne parlo con una persona sola". Infine lui conclude: "Non prendere decisioni in base a come ci potrei rimanere io. Se tu pensi che una cosa non ti va, di creare qualcosa, non te la devi imporre". "Tu stai rigirando la frittatata", lo attacca lei, che poi conclude dicendo: "Io mi ricordo tutto: tu prima mi hai detto delle frasi specifiche. Tu prima hai detto: 'Non è colpa mia se la gente mi viene a chiedere perché Letizia non balla con te'. Ecco, non te l'ha detto nessuno". Gelo.