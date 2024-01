GF, Letizia: "Mi sento stuprata da Rosy" e il web si indigna. Il video

Il pubblico del Grande Fratello insorge dopo l'affermazione di una gieffina. Si tratta di Letizia Petris, che non è nuova ad uscite di dubbio gusto, a litigate e altre dinamiche che non fanno impazzire i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In questo caso si tratta di una clip video, che sta girando su Twitter (o X) e in cui Letizia afferma: "Mi sento stuprata da Rosy sinceramente".

E ancora aggiunge: "Mi sento un po' stuprata da Rosy, un po' corteggiata. Mi sento corteggiata, stuprata dai suoi occhi". Il filmato dura pochissimo ma si intuisce il contesto: i gieffini si trovavano nel salone mentre mettevano in piedi le pose per il calendario che il GF ha affidato loro. Quindi, rivolgendosi alla diretta interessata, Letizia ha fatto queste affermazioni.

La reazione del web e il video

Una frase che, comprensibilmente, ha fatto indignare il web. Lo stupro, infatti, è un argomento molto serio e delicato. Si tratta di un reato punito dal codice penale italiano. Il pubblico lo sa. I commenti nei confronti di Letizia, infatti, non sono stati per niente positivi. "Questa è una cosa gravissima soprattutto detta in TV e in un momento particolare come questo che stiamo attraversando. Anche se non detta con particolari intenzioni non va menzionata perché urta la sensibilità di chi l'ha subito. Fate girare e fatelo arrivare a chi di dovere Questa cosa è da squalifica", ha tuonato un utente. Ancora altri commenti: "Mamma mia ma questa sa usare la lingua italiana? Ma stiamo scherzando?", "Stupidità e ignoranza", "Vomitevole, non si possono sentire certe frasi". Che posizione prenderà il programma al riguardo?