GF, Letizia confessa: "Sono terrorizzata. Ho paura quando mi passa accanto". Di chi parlava

Da quando è iniziato il Grande Fratello, Beatrice Luzzi è sempre stata una concorrente divisiva. Divisiva sì, come solo i veri giocatori sanno fare. D'altronde si sa, il programma condotto da Alfonso Signorini è un reality show e dunque anche un gioco. Fin dall'inizio l'attrice è stata molto amata da qualcuno e assolutamente non amata da qualcun altro. A distanza di mesi c'è chi si trova ancora in difficoltà nei suoi confronti.

Si tratta di Letizia Petris che, come riportato da Fanpage, si è lasciata andare ad un discorso nei suoi confronti, mentre parlava con Paolo. Specialmente dopo il gesto di Beatrice su Giuseppe, Letizia ha detto: “A Bea voglio molto bene quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto. Perché per quanto lei sia pungente, è una donna che io stimo, per la sua forza, per la dedizione che ha, per la forza che ha. Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica. Mi fa stare male e questo è verissimo”.

"Ho paura", le parole inaspettate di Letizia su Beatrice

Letizia poi ha aggiunto: “È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco". Infine ha concluso: "Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa”.

Un parere del tutto personale. L'unico elemento che sembra oggettivamente valido è il comportamento talvolta inaspettato di Beatrice nei confronti delle persone a lei care. Proprio di recente, solo per dirne una, Beatrice ha avuto uno scontro con Fiordaliso. Un battibecco mattuttino, arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il motivo? Futile. Da qui, forse, la "paura" di cui parlava anche Letizia.