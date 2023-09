GF, gli autori provocano i concorrenti e scoppiano le liti: lacrime e accuse

Il Grande Fratello ha cercato di accendere gli animi degli inquilini della sua casa con una strategia che non ha mancato di sortire effetti burrascosi. Forse consci della necessità di vivacizzare l'atmosfera poco stuzzicante l'attenzione del pubblico, gli autori sono ricorsi alla cosiddetta prova di sincerità, chiedendo ai concorrenti di indicare quello più ipocrita e il più narcisista. Come prevedibile, le risposte hanno provocato accese discussioni tra alcuni di loro, a iniziare da Grecia Colmenares che ha nominato Letizia Petris e suscitato una rabbia finita in un vortice di accuse. "Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa", ha detto la 24enne di Cesena a cui l'attrice ha replicato altrettanto furiosamente: "Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci".

Come se non bastasse, anche Beatrice Luzzi si è trovata al centro della scena: sette le persone che l'hanno indicata come ipocrita e narcisista (Alex Schwazer, Giselda, Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Massimiliano), risultato che ha causato la sua piccata riflessione. "Penso di avere tanti difetti ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età", ha affermato. E ancora, ad Alex che ha fatto notare il suo comportamento ostile verso Rosy Chin: "Io non sono ipocrita", ha chiosato Luzzi prima di scoppiare a piangere.

Infine, la prova sincerità ha provocato anche la lite tra Fiordaliso e Claudio Roma, con il primo che si è scagliato sulla seconda e dato il via a un'accesa discussione che, nella puntata di stasera, sarà certamente al centro dei temi affrontati da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.