Sale la tensione al Gf: liti sfiorate in cucina, cosa è successo

Le prime tensioni, dopo neanche quattro giorni dall'inizio del Grande Fratello, sono già ben evidenti. Sono ben due le liti che sono state sfiorate ed entrambe avevano come sfondo la cucina. Una delle due protagoniste era sempre Rosy Chin la chef (più o meno) ufficiale della Casa che si è trovata a confrontarsi con altre due concorrenti: Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares.

Con la seconda l'alterco è nato perché l'attrice voleva spostare gli strofinacci, non voleva che fossero appesi in cucina perché la "cucina è bella", dopo i primi secondi in cui Rosy era molto infastidita ha preferito lasciar correre, ma la sua espressione è stata molto eloquente.

Più accesa invece la discussione con Beatrice Luzzi. Il tutto è successo mentre Rosy stava cucinando, in particolare stava supervisionando il gruppo di gieffini che volevano preparare gli gnocchi di patate. Durante la preparazione Luzzi si è avvicinata al gruppo chiedendo di accelerare la preparazione. Ma perché Luzzi sarebbe andata a lamentarsi? Secondo la versione di Beatrice sarebbe stata la produzione a chiederle di riferire quelle parole ai concorrenti, invece secondo la versione di Rosy, che poi è andata in confessionale per chiedere spiegazioni, il tutto non sarebbe partito dalla produzione bensì da Luzzi. Chin, infatti, ha spiegato che le sarebbe stato riferito di come in realtà sarebbe tutto nato dalla concorrente che aveva fame e quindi voleva che i suoi coinquilini si velocizzassero.

litigata sfiorata per lo straccio-gate. Con qualche mese di esaurimento in più sarebbe scattata l'IRA veneto-cinese #gf #grandefratello pic.twitter.com/E4hI6vWD4f September 13, 2023